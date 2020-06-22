西門子歌美颯取得首批國產化離岸風機塔架

西門子歌美颯今 (22) 日宣布，首批 20 支國產化離岸風機塔架已完成生產，今年將陸續交貨與安裝 SG 8.0-167 DD 離岸風機，供給裝置容量達 640 MW(百萬瓦) 的達德能源允能雲林離岸風場，此批塔架是台灣離岸風電史上首批依政府要求國產化的離岸風機零組件，且早於政府規劃的塔架國產化時程一年。

西門子歌美颯於 2018 年簽署首批「離岸風機零組件在地採購合約」，第一份是由上緯投控 (3708-TW) 所提供的風機葉片樹脂採購合約，供海洋二期離岸風場使用；第二份由韓商 CS WIND 集團與台灣金豐機器工業合組團隊，共同生產離岸風機塔架，以供應達德允能離岸風場 2021 年所需的國產化塔架。

CS WIND 是西門子歌美颯全球陸域與離岸風機塔架一線供應商，已有成熟塔架生產技術；金豐機械工業則是台灣最大機械沖床製造商，也是國際首屈一指提供金屬加工廠。2 家廠商運用金豐在台中港現有廠房設備製造生產，已成功出貨 20 支國產化離岸風機塔架，運送至西門子歌美颯位於台中港的預組裝預定地。

西門子歌美颯 2017 年來臺設點，日前並宣布將大幅擴建在台中港的機艙組裝廠，與供應商攜手打造亞太離岸風電產業聚落，目前該組裝廠正興建中，將於 2021 年開始生產，供應沃旭大彰化離岸風電東南與西南計畫所需產能。

而組裝廠完工後隔年、也就是 2022 年，西門子歌美颯將立即啟動擴建計畫，投資規模較原先預計的翻倍成長，並引進西門子最新機種，等同或超越目前的最大機種 11MW(百萬瓦)。