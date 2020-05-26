西門子歌美颯最新風機2024年在台生產 單支裝置容量14MW

西門子歌美颯離岸風力再生能源今 (26) 日宣布，海龍 2 號 300MW(百萬瓦) 離岸風場將採用西門子歌美颯最新 SG 14- 222 DD 離岸風機，單支裝置容量高達 14MW，將在台中組裝廠組裝，使其成為西門子歌美颯在亞太地區的最新風機技術中心，而海龍 2 號也將是亞太區首座導入該最新風機的風場，預計 2024 年生產。

西門子歌美颯已於 2019 年 11 月簽署海龍風電風機優先承攬合約。海龍 2 號 300MW 離岸風場位於彰化外海約 50 公里處，2018 年通過遴選獲得容量分配，為西門子歌美颯打造臺灣成為亞太離岸風電聚落的「定錨專案」。

西門子歌美颯表示，海龍 2 號將是亞太區首座導入該最新風機的風場，總裝置容量達 1044MW 的海龍離岸風電計畫，也正評估全面導入西門子歌美颯最新型風機的可能，產品原型預計 2021 年完成、2024 年進行風機生產，並啟動安裝計畫。

西門子歌美颯最新 SG 14- 222 DD 離岸風機單支裝置容量高達 14MW，風輪直徑 222 公尺，等同於台北新光人壽保險摩天大樓樓高，葉片長 108 公尺，掃掠面積達 3.9 萬平方公尺，一部 14MW 風機，每年可供應 1.8 萬戶歐洲家庭所需電力。

西門子歌美颯臺中組裝廠也將成為導入此最新風機技術的中心，作為最新風機技術出口至其他亞太市場的中心，將能有效鞏固臺灣在亞太區離岸風電發展的領導地位。

西門子歌美颯 2017 年來臺設點，在海龍 2 號產業關聯方案獲政府核准，及與合作夥伴最終投資決定拍板前提下，將大幅擴建在台中的機艙組裝廠，與供應商攜手打造亞太離岸風電產業聚落，目前該組裝廠正興建中，將於 2021 年開始生產，供應沃旭大彰化離岸風電東南與西南計畫所需產能。

西門子歌美颯表示，第二階段擴廠將在 2022 年啟動，供應海龍 2 號風場，將擴增雙倍土地面積達超過 6 公頃，增雇雙倍的工廠員工，並興建 2 棟新產線廠房、1 棟倉儲，進行輪毂與後端在地生產，且因地理鄰近性與短程運輸利多條件，本土供應商將能直接運送零組件至機艙組裝廠。