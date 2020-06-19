〈中鋼股東會〉衝刺精緻鋼品獲利率20%起跳 目標十年內營收占比突破2成

國內鋼鐵樓頭中鋼 (2002-TW) 積極轉型高值化精緻鋼廠，董事長翁朝棟強調，精緻鋼品定義獲利率 20% 以上，目標十年要占營收 20%，此外，中鋼也發展綠能產業，預計將成明年雙主軸營運策略。

翁朝棟指出，中鋼將邁入成立 50 周年，為奠定下一個 50 年永續經營的競爭力，精緻鋼廠是成為國際一級卓越鋼廠必走之路，未來中鋼不再只追求生產物美價廉鋼品，借鏡瑞典鋼廠、奧鋼聯的成功經驗，大力發展精緻鋼品，透過智能創新，創造出更大的鋼鐵價值。

翁朝棟解釋，精緻鋼品定義為具高技術含量、高獲利能力及高產業效益的產品，目標是獲利率大於 20%，也會同步加強行銷能力，十年內要達到營收占比 20% 的目標。

另外，翁朝棟認為，綠色能源將扮演引領第三次工業革命的關鍵角色，集團在綠能產業的發展上，相對於其他鋼廠較早投入，有機會領先布局，也將加速推展水下基礎、太陽光電產業，以及綠能材料、綠能鋼品、電動車產業鏈相關技術到位，達到穩定獲利、分散營運風險目標。

而中鋼今日下午董事會也通過，決議於新臺幣 6.8 億元額度內，與丹麥哥本哈根基礎建設基金 (CIP) 共同增資中發控股公司。

據了解，中能風場開發案獲配併網容量 300MW，目前為建置前期階段，正進行海床地質鑽探及與承包、供應商洽談規劃相關工程。