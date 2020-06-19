Type C滲透率增 威鋒6月業績持強 全年營運樂觀

威盛 (2388-TW) 旗下威鋒 (6756-TE) 今 (19) 日召開股東會，受惠 USB Type C 滲透率續揚，加上在客戶端供貨比重增加，6 月營收可望維持高檔，下半年疫情不確定性高，相對謹慎看待，不過全年受惠 Type C 滲透率提升，營運展望樂觀。

威鋒指出，Type C 綜合傳輸資料、輸出影像與充電功能三大優勢，品牌客戶積極導入，預計至 2024 年，USB Type C 市場規模年複合率可達 30%，而威鋒今年以來受惠市場成長，營運不受疫情影響，前 5 月營收達 7.61 億元，年增 32.24%。

此外，任天堂遊戲機 Switch 銷售暢旺，威鋒供應 USB 3.0 HUB 晶片，也感受到拉貨力道，加上中國去美化效應獲得更多中國廠商訂單，法人預計，威鋒 6 月營收仍可維持高檔。

威鋒指出，公司技術涵蓋 USB 3.2、Type C 以及 PD，近期在客戶端新品供貨比重提升，目前已導入客戶手機、平板、筆電以及周邊裝置等，未來將持續投入高速傳輸介面領域，USB 4.0 也在研發當中，期望維持技術領先優勢。

威鋒去年營收 15.86 億元，年增 31.95%，毛利率 51.83%，年增 2.77 個百分點，營益率 17.67%，年增 7.11 個百分點，稅後純益 2.43 億元，年增 95.97%，每股稅後純益 4.05 元。

威盛目前持股威鋒約 68.83%，威鋒占其營收比重約 3 成。