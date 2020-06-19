真好玩手遊新作《天啟紀元》表現亮眼 Q3營收成長動能強

手遊營運商真好玩 (8491-TW) 今年重點力作新世代奇幻冒險 MMORPG《天啟紀元》，在台港澳上市首日，即搶下雙平台冠亞軍。法人看好，《天啟紀元》可望帶領真好玩營收衝鋒，且真好玩擅長經營韓國遊戲市場，7 月該款手遊進軍韓國市場後，有機會帶動第 3 季營收出現爆發性成長。

真好玩日前取得遊戲開發大廠廣東趣炫網路旗下新世代奇幻冒險 MMORPG《天啟紀元》代理權，為今年重點力作，6 月 17 日於台港澳三地同步推出，7 月將在韓國上市，第 4 季則走向歐美市場。

而 6 月 17 日上市首日，即拿下 App store 免費遊戲第一名與 Google Play 當紅遊戲第二名，寫下亮眼成績。真好玩表示，5 月《天啟紀元》在市場上推出小型測試時，玩家留存率、付費率均有不錯表現，事前預約人數更勝以往營運的遊戲，且遊戲剛上市就開出紅盤，可望明顯貢獻 6 月營收表現。

真好玩擅長運營韓國遊戲市場，過去曾以《那一劍江湖》奪得韓國市場前 10 名營收佳績，該款遊戲也貢獻超過 4 成的海外營收成績，而真好玩預計 7 月在韓國市場推出《天啟紀元》，在台港澳亮眼成績加持下，多重引擎同步發動，法人看好，可望帶動第 3 季營收出現爆發性成長。

真好玩去年下半年起積極轉型，全方位調整營運策略，持續優化大數據獲利模型，去年全年營收達 18.6 億元，創歷年來新高，今年第 1 季推出仙俠類遊戲《六道無雙》，也受玩家好評，每月營收貢獻超過千萬元。