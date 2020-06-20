約喝星巴克竟變罪證？廣明240頁判決文件教的5堂課

文●侯良儒

就在廣明遭惠普（HP）控告反托拉斯，美國法院判賠約合新台幣 130 億元的官司二審仍敗訴後，6 月 17 日，廣明股東會改選董監，廣達董事長林百里不再兼任他當了 18 年的廣明董座，並與集團副董事長梁次震一起退出廣明董事會。

廣明恐「資不抵債」

林百里卸任董座切割

法界解讀，若廣明最終確定得拿出高於其資產總額（約 122 億元）的賠償金，將會「資不抵債」，屆時，惠普可能要求公司決策者負起連帶賠償責任。林百里不再續任董座，將可避開追究。

其次，廣明長期採總經理制，若這場官司堅持不和解、與惠普打到底，乃至最後賠光，也是出於總經理的決定，「那麼，（不續任董事長）至少可以切割這個（堅持打官司的）商業判斷，不是林百里的判斷，」眾律國際法律事務所律師范國華說。

「賣掉整間公司都不夠賠」的廣明案，寫下台灣企業近 10 年在美國涉訟最慘痛例子。商周爬梳它從惠普起訴書、一審證詞與辯論、陪審團裁決書、上訴法院判決等 240 頁法庭文件，整理出台灣企業最易踩進反托拉斯誤區的 5 種狀況。

地雷 1：電郵寫「固定價格」

信件怎麼寫才安全？

這 3 個詞，寫信時不能用！

廣明被惠普掌握的 3 封「致命」電郵裡，其中一封就在信件主旨大剌剌寫著「固定價格」（price fixing），另一封由廣明美國業務人員發出的內部信，內容則寫道：

「我這個禮拜五會跟日立樂金（廣明同業）的人吃晚餐，將會取得『價格保護』（price protection）的共識。」

「當別的被告都認罪，然後陪審團又看到這些字眼，如果你是陪審團，你會不會覺得廣明有做（聯合定價）的機率、比沒做的機率高一點？」新金寶集團法律顧問、美國執業律師王緯華反問。

為免瓜田李下之嫌，企業對於員工的郵件書寫，必須嚴格禁止會讓人聯想到「價格操縱」的敏感字眼，「像 price fixing、price protection、dominant，這種詞都要從信裡消失，」政大法律系教授王立達說。

王立達更提醒，不僅對外信件要注意用字，對內的信件也要，尤其在美國民事訴訟的「罪證開示」原則下，一方必須提供另一方需要的所有資料，屆時如果內部郵件出現敏感字眼，也會被當作呈堂證供，「不要以為內部信不會被取得。」

地雷 2：被客戶 CC 談定價

被加電郵副本怎麼辦？

直接表明要退群，劃清界線

廣明除了在美國被惠普控告，2015 年時，便已遭歐盟執委會以聯合操縱價格為名，處以近 715 萬歐元（約合新台幣 2 億 4 千萬元）罰鍰。那次定罪的關鍵，就是廣明「被」加入兩封郵件群組的副本（CC），而該郵件的內容，則是索尼（Sony）與飛利浦、東芝、三星在討論光碟機的價格。

儘管廣明後來喊冤說，這種把代工廠加入副本的做法，幾乎是業界慣例，但在調查官員的眼中，就是一群業者，共同討論產品定價，只是有人積極發言、有人不作聲，不會有代工廠與品牌廠之分。

「如果要避免嫌疑，一定要有明確的動作，」杜克大學法學院訪問學者、長期觀察廣明案的李秉燊建議，一旦被加入類似的信件，就要發聲明表示自己將不參與該群組信，或直接退群，與其他人劃清界線，否則，「日後法院或執法機關，會直接推定你持續參與。」

地雷 3：與競爭者約星巴克

不能跟同業聊是非？

有人談價格就「高調閃人」

廣明的業務人員，被掌握到曾與競爭對手，相約在美國休士頓的一家星巴克會面，出發前雙方還計畫好，要選在離惠普當地辦公室「足夠遠」的分店。

雖然，與同業見面不代表要操縱價格，商務聚會也不可避免，但到底要怎麼與同業互動才安全呢？

原則是，不要與同業談論價格，更不要主動詢問，「這很難，因為人性都會想要探底，」擁有美國律師執照的李立普指出，假如還是聽到對方的價格，那麼你後來訂的價格，就不要跟對方訂得一樣，「如果價格非得跟別人一樣，就要有內部的文件證明計算方式。」

一旦你在同業的聚會裡，發現有人正在講價格，當下必須馬上且堅決的表達自己不想參加這種討論，「千萬不要有『我又沒有參與，裝做不知道就好』的觀念。」王緯華建議。

因為，反托拉斯著重在「共謀」行為的本身。不論價格最後是否被操縱成功，交大特聘教授林志潔指出，只要一群人達成要一起犯罪的協議，然後有人開始為犯罪做了準備，就會觸犯共謀罪，「所以不要隨便跟人有看似合意的共謀（言行）。」

王緯華以他曾服務過的一家外國企業為例，該企業規定員工，如果在任何的同業聚會，碰到對方談論價格的狀況，一定要起身走人，並且還要表現得很「戲劇化」，張力要大到讓現場所有人覺得「怎麼會這樣？」日後才好有人證。

地雷 4：赴 CES 遭控串謀

連參展也得禁止交流？

記錄每天互動，當日後證據

惠普在民事起訴狀裡，甚至把當年光碟產業的 3 個公協會，以及每年年初的消費性電子展（CES），都暗示為業者串謀價格的「溫床」。難道連參加展覽，都可能變成不利證據嗎？

同業交流，只要謹守不談價格的分際，無須因噎廢食。王立達建議，最保險的做法就是記錄每天你見了哪些人、談了什麼事，留下互動的存證紀錄，這樣將來萬一被告，就可以拿出來佐證自己沒有涉及反托拉斯法。

地雷 5：員工被讚好間諜

怎樣避免被連坐？

講價話術，勿牽扯第三方

一名索尼證人曾供稱，廣明的業務人員，會幫他打聽競爭者的得標順序，他甚至還稱讚對方「真是一個好間諜（You are such a good spy）！」另一份上訴資料也顯示，廣達業務人員的工作之一，是接觸競爭對手，取得未公開的商業資訊。

索尼當年是廣明的客戶，廣明員工的行為之所以有爭議，是因為他向客戶，透露了第三人的商業行為，這顯示自己與別人有聯繫，甚至知道對方的價格或投標策略。

台灣智慧資本執行長張智為指出，反托拉斯的核心精神，就是市場自由，在美國，如果是兩人之間的價格協商，就不要再帶入第三人的資訊，否則會讓人認為你有聯合行為的嫌疑，「所以跟客戶講價，一定要講你的理由，不要去扯到別人的價格，也不要去講『別人都 XX 元，所以我的價格只要 XX 元』這種話。」

李立普更建議，以往台灣業務人員經常用來跟客戶打交道的話術，也要避免，至少信件裡要警覺，以免未來被誤會，譬如「我打聽到別人的價格是 XX 元、我認為我們也要這樣子！」「這個價格，大家都一樣！」

廣明發言人李志仁回應商周，自 2009 年遭美國司法部調查後，公司內部就定期進行反托拉斯相關教育訓練。譬如，2013 年惠普提民事訴訟，隔年，廣明也發表一份 4 頁文件，規範員工 6 項「可做」與 5 項「不可做」的事情，並持續更新。

例如，「不可做」的項目包括，員工不可與競爭者使用電郵、電話或簡訊，討論「敏感資訊」，也就是產品的價格、產量、存貨、交易條件。更禁止與競爭者討論自己的業務，並且不能用私人電話與郵件聯繫客戶。

在「可做」的項目裡，廣明規定，與競爭者見面之前，得先用書面向主管報告，以留下行蹤紀錄。如果該會議中，有人在討論價格，除了必須馬上離席外，回公司還要向主管與法務匯報。

廣明案讓台灣商界上了一課：在反托拉斯法的世界裡，「比誰瑕疵少」是面對訴訟的關鍵，誰能在平時的商業往來中，謹慎顧及最多的細節，誰就越能全身而退。

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。精彩全文，詳見《商業周刊》1701 期。

來源：《商業周刊》 1701 期

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