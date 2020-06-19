政院拍板 沈榮津接任行政院副院長 王美花升任經長

行政院長蘇貞昌拍板，行政院副院長由經濟部長沈榮津接任，經長遺缺則由次長王美花升任，發言人丁怡銘指出，沈榮津在經濟部服務 38 年，推動產業創新、協助廠商分散布局，並致力解決五缺，獲得工商界肯定。

行政院副院長陳其邁請辭獲准，投入高雄市長補選，蘇揆昨天下午完成人事徵詢，丁怡銘今 (19) 日正式對外宣布新人事案，由沈榮津升任副閣揆，王美花升任經濟部長，交接典禮預計在明天上午舉行。

丁怡銘指出，沈榮津一輩子都是經濟部人，2017 年就任部長，除了推動產業創新、能源轉型，面對美中貿易戰、肺炎疫情所帶來全球供應鏈重組契機，也致力協助台商加速投資台灣，三大方案累計投資已突破兆元大關。

此外，今年初，沈榮津臨危受命組成口罩國家隊抗疫，在一個月內完成 60 台口罩機組裝，產能從原本每日 188 萬片到現在 2000 萬片，接下來更致力推動紓困振興工作，獲得外界好評。

至於王美花接任經長，丁怡銘表示，王美花在經濟部體系服務 39 年，相當熟稔業務，曾在智財局任職 18 年，是這方面的專家。王美花自 2016 年接任次長迄今，以不同的高度、視野推動國內外重要事務，並輔佐沈榮津推展各項工作。

丁怡銘轉述，蘇揆希望沈榮津、王美花能繼續為「有政府，會做事」的行政團隊服務，為疫情後的台灣經濟復甦貢獻一己之力。