〈金管會端午記者會〉銀行紓困突破兆元 黃天牧：產業及時雨

金管會主委黃天牧上任第一次主持端午節記者會，新冠肺炎疫情開始至今已近 4 個月，為降低疫情對我國經濟的衝擊，金管會積極推動銀行辦理紓困振興貸款，截至今天，核准紓困金額已經突破兆元。黃天牧表示，紓困可以讓一些有問題的產業獲得「及時雨」，而能夠繼續營運，這對銀行資產品質反而不見得是不好的，而能夠強化銀行的資產品質。

銀行局長莊琇媛表示，截至 6 月 17 日止，全體本國銀行配合辦理各部會、央行專案融通及自辦的企業、個人紓困貸款，受理件數共計 14 萬 9768 件，申請額度計 1 兆 1221 億元，已核准 13 萬 8039 件，已核准額度計 9995 億元。不過今日最新統計，核准貸放金額已突破新臺幣 1 兆元。

莊琇媛表示，疫情開始至今已近 4 個月，為降低疫情對我國經濟的衝擊，金管會在過去 3 個月已持續採行多項措施，包括：督導銀行以專業及效率，執行各部會所提出的紓困振興貸款措施，及對企業貸款及個人金融產品提供展延或緩繳等協助措施、協調銀行反映中央銀行降息措施，並且推動小規模營業人簡易申貸評分表，以協助小規模營業人申辦中央銀行中小企業貸款專案融通方案，及發布銀行辦理紓困案件收取手續費須秉持公平合理符合比例的原則等，以協助受疫情影響的企業及個人度過難關。

為激勵銀行辦理紓困振興貸款，金管會也已提出下列措施，包括：銀行承作之中央銀行轉融通 2000 億元紓困貸款，正常授信的備抵呆帳提存率從 1% 降到 0.5%，以減輕各銀行提存壓力；考量銀行協助紓困的意願 (Willingness) 及量能 (Capacity)，新版巴塞爾 III 延後至 2023 年實施、對於「以住宅用不動產為擔保的曝險」採用貸放餘額對抵押不動產貸放價值的比率，適用不同風險權數 (LTV 法)，也暫延後至 2021 年 6 月實施、系統性重要銀行內部管理資本增提 2% 延後一年實施，及衡量紓困貸款的預期信用損失 (ECL) 因有政府保證，不必然信用風險會顯著增加。

莊琇媛表示，為了鼓勵各銀行積極辦理紓困振興貸款案件，金管會已訂定「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案」，以「金額」、「件數」及「效率」三面向分組進行評比。又為配合政府紓困後振興經濟政策，針對銀行協助辦理振興三倍券等，也將列入評比的加分項目。

金管會預計在 7 月即會辦理第 1 階段的頒獎，對於績優的銀行給予實質的獎勵，如申請業務時列為加分項目、享有調降備抵呆帳提存比率及降低存保保費等。此外，為敦促銀行對辦理紓困振興貸款績優分行及人員予以獎勵，金管會強調銀行訂定獎勵措施應秉持獎勵對象應包括分行與行員、獎勵內容要具體，及應以獎勵性質為主等三大原則來訂定。

金管會表示，未來將持續秉持兼顧風險及支持產業與實體經濟發展的原則，鼓勵銀行以專業及效率方式執行各項振興紓困方案，持續對市場提供授信，發揮金融中介功能，以維持金融穩定及促進經濟發展。