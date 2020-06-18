〈緯創股東會〉林憲銘：景氣估U型反轉 不至於成L型

電子代工大廠緯創 (3231-TW) 董事長林憲銘今 (18) 日直言，後疫情的景氣將呈現 U 型復甦，目前底部還沒有出現明確反彈訊號，需求還需一段時間回溫，但應不至於變成 L 型；明年緯創中國外產能 50% 的目標也不會握改變。

林憲銘表示，先前認為七月疫情放緩，景氣會 V 型反轉，但以現在疫情發展跟影響來看，景氣復甦走勢將比較像 U 型，甚至 L 型，他認為，現在只是復甦時間拉長，但應不至於走到 L 型。

而疫情期間，在家工作商機推升緯創營運，林憲銘坦言，不希望看到在家工作的模式大規模延續，因為大家不出門，反而造成消費力道下滑，緯創也有消費性電子產品，一來一往還是會受到影響。

林憲銘進一步指出，雖然消費性產品有機會出現報復性需求，但目前客戶端也看不到下半年，態度較審慎，在明年也看不清楚的情況下，對消費性產品投資將放緩放輕一點。

林憲銘強調，雖然疫情是全球都受影響，但每個地區程度不一，凸顯分散佈局的重要性，在疫情過後，各國將加強戰略物資管理，企業勢必也要配合在地化生產，因此明年非中國產能 50% 的目標不會改變。

外界關注印度布局進度，林憲銘指出，印度會是下一個內需跟資源的戰場，但目前遇到比較大的困難是人才問題，因為文化、語言因素，願意到當地的人比較少，當地人才市場也是後續持續投資的重點。