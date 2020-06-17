〈金融科技座談〉從座位用心安排 展示三大態度

金管會主委黃天牧今 (17) 日召集金融科技業者座談，他於上任記者會時即表態上任第一次跟外界溝通將放在科技業，多聽取科技業意見，黃天牧今天開場致詞時就表示，今天的座位是他很用心的安排，有別於過去在高台上排排座與閉門會議，今日採圓桌形式、平等不坐高台、開放媒體全程參與，顯示金管會對金融科技平等、尊重與透明的態度。

黃天牧上任後提出 6 大興利方案，其中一項為「金融科技發展路徑圖」，預計 8 月底提出該計畫，今天上任未滿月，金管會就邀集包括台灣金融科技協會、中華金融科技產業促進會、金融總會及台灣區塊鏈大聯盟等四大協會，6 位學者共約 30 人參與。

黃天牧致詞表示，過去都在「高台」上排排坐與業者座談，今天安排將金管會各局處局長座位拉到平地上，等於和所有科技業者「平起平坐」，從這高台到平地上雖然差距只有 25 公分，但希望讓科技業者感受到「平等」與「尊重」。

黃天牧進一步指出，過去金管會和業者座談，都只開放媒體前五分鐘拍照，但他認為不應只是照相，金管會與科技業對話應該是透明的，雖然最後決定會做篩選，但還是要讓科技業建議和意見都讓外界知道。

黃天牧強調，金融科技並非只有銀行、保險、證券或是資安等問題，他今天要求銀行、保險、證券和檢查局等四局都要參與，金融科技不只是介面要做調整，金融監理與法規也要做調適，這是學習機會，就如同他上任時所提，金管會同仁應秉持蘋果創辦人賈伯斯 (Steve Jobs)「虛懷若愚，求知若渴」(stay foolish, stay hungry) 的精神，要以傾聽為原則，讓大家對台灣金融科技有夢想和企圖心，並兼顧金融監理和科技發展創新上做調和。