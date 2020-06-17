日盛投顧 2020年6月17號8點26分



◆盤勢分析

1. 美國 5 月份的零售銷售月增率大幅增長 17.7%，遠優於市場預估值，並創下史上最大單月漲幅。聯準會主席週二赴國會作半年度的貨幣政策聽證，他表示美國經濟可能正觸底回升，但警告復甦之路將充滿不確定性。週二美股上漲，漲幅介於 1.75 至 2.04％，美股四大指數短期偏多整理。梅西百貨上漲 6.11%，蘋果上漲 2.65%，台積電下跌 0.39%。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利多頭延續。

（2）均線：支撐為 11,000 點至 11,200 點，壓力為 11,600 點至 11,771 點。

（3）技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值大於 50，短線偏多整理。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 149 點附近，壓力為 157 點左右，KD 技術指標開口向下，9 日 K 值大於 50，短線偏多整理。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在月線之上，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，台股選股方向可留意 5 月營收優、下半年展望佳、5G、半導體、PCB、NB / 伺服器、高殖利率、解封受惠股等。

5. 美國商務部 15 日宣布修改出口禁令，允許美企不須獲得商務部許可證，就能在標準制定機構中與華為分享制定第五代行動通訊（5G）標準的訊息。

6. 晶圓代工龍頭 2330 台積電下半年無法再接華為海思新訂單，市場原本預期第四季 5 奈米產能可能供給過剩，不過，隨著大客戶蘋果出面神救援，情況意外出現逆轉！據了解，蘋果除了維持 iPhone 12 的 A14 應用處理器第四季 5 奈米投片量不變，近期亦確定應用於 iPad 及 Macbook 的 Arm 架構 A14X 應用處理器，會在第四季以 5 奈米投片。

7.6414 樺漢旗下工業網安大廠瑞祺電（6416）雙喜臨門，受惠於疫情帶動的遠距應用商機，對網安需求激增，目前客戶需求大增二至三倍，並大舉追單，本季展望樂觀。

8. 矽晶圓大廠環球晶（6488）積極擴增在台灣半導體產業的布局，已將超過新台幣 100 億元的境外資金匯回台灣，16 日旗下中德分公司舉行廠房增建的動土典禮，預計將於兩年內完成廠房興建、機台安裝和產品量產。

9. 國內輪胎龍頭 2105 正新創辦人羅結去年辭世後，正新昨（16）日股東會舉行董事會改選，驚爆家族內鬨。原董座羅才仁遭逼宮，新任董事會通過由原本已退休的二姐夫陳榮華回鍋掌權登上董事長大位。由於羅才仁為羅結欽點的接班人，董事長寶座異動，引發外界關注。