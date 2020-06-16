30家銀行開辦數位帳戶 前五大獨霸近9成市場

因應數位潮流，銀行數位存款帳戶從 2015 年底陸續開辦，到了去年底，已有 30 家銀行有數位帳戶業務，總開戶數已達 338.4 萬戶，不過光是前五大數位帳戶的合計市佔率就近 9 成，台新銀行的 Richart 以市佔率 52.99% 穩居龍頭，呈現大者恆大現象。

金管會表示，銀行數位存款帳戶業務於 2015 年底陸續開辦，將開辦至今的資料整理後公布，依據金管會統計，數位存款帳戶於 2016 年底、開辦第一年時開戶數僅約 8 萬戶，2017 年則直線成長至 39.2 萬戶，年成長率 387%，堪稱數位帳戶成長起飛年，2018 年及 2019 年分別再成長至 150.8 萬戶及 338.4 萬戶，年成長分別為 285% 及 124%，雖隨著基期墊高而趨緩，但每年新開戶數持續成長中。

以個別銀行來看，目前已有 30 家銀行有開辦數位帳戶業務，不過「貧富懸殊很大」，截至去年底，台新銀行 Richart 合計開戶數為 179.3 萬戶，為開戶數唯一破百萬銀行，市占率也以 52.99% 穩居數位存款帳戶之冠。

國泰世華銀行的 KOKO 則以 46.49 萬戶、市占 13.74% 位居第二名；王道銀行 42.39 萬戶、市佔率 12.53% 緊追在後；永豐銀行的大戶雖然 2019 年 6 月才上市，但急起直追，以 22.45 萬戶、市佔率 6.63% 躍居第四名；一銀 iLEO 也是去年 4 月才問世，開戶數也有 13.5 萬戶、市佔率 3.99%；上述五大數位帳戶的合計市佔率就囊括將近 9 成市場。

金管會表示，數位存款帳戶開辦初期，客戶對象限本國成年自然人，帳戶類型亦限新臺幣活期存款帳戶，但是隨著相關機制的運作及發展日漸成熟，銀行公會數位存款帳戶相關範本就受理對象及帳戶類型均逐步放寬。

例如帳戶類型於 2017 年由新臺幣活期存款帳戶，擴及外匯活期存款帳戶，2018 年再擴及新臺幣及外匯定期存款帳戶。受理對象也在 2019 年增加年滿 7 歲且領有國民身分證的自然人、年滿 20 歲且領有晶片居留證的外國人及負責人為本國成年人的獨資組織。金管會解釋，這些措施，均在安全可控下逐步發展數位存款帳戶的應用，有助於帶動數位存款帳戶戶數的增加。

金管會表示，因應數位潮流，金管會將持續鼓勵金融機構利用科技、結合創新，發展多元線上金融服務，並在基礎驗證機制完備且風險可控的前提下，適時調整現行規範，擴大數位存款帳戶等線上業務的範圍。