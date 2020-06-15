根基營造完成改選 冠德董座馬志綱進入董事會

根基營造 (2548-TW) 今 (15) 日召開股東會，除通過每股配發 3 元現金股利，並完成董事改選，冠德建設 (2520-TW) 董事長馬志綱也在改選後進入董事會。

對於今天根基營造董事改選結果，馬志綱與冠德建設最高顧問曾青松均進入董事會，新一屆的根基營造董事長仍由袁藹維續任。

根基營造截至 5 月底止，在手工程案計 27 個工程，合約金額總計約 470 億元，是手中工程量的歷史新高紀錄，將陸續以工程完工對營收做出貢獻，。

根基營造在手工程案計 26 個，包括冠德泰景、冠德泰極、冠德創新殿等 13 個住宅及商辦工程，C712A 標菩安金崙段土建及一般機電案、C212 標台南車站地下化等 2 個土木工程，及臺北榮民總醫院新建醫療大樓統包案、鳳山醫院 BOT 專案一期、中央研究院南部院區公共及第 1 棟建築興建案、寶高智慧產業園統包案、南門大樓暨市場改建統包案、南湖國小運動中心新建案、桃園會展中心統包案，台積電 F18P3 CUP 及 F18 N3 假設基樁土方等 11 個指標性及科技廠辦工程，合約金額總計約 420 億元。

另外，根基營造 5 月底並取得嘉義市區鐵路高架化計畫 C611 標嘉義計畫鐵路高架橋及橋下平面道路工程約 50 億元工程標案標案。根基營造去年稅後純益 4.02 億元，每股純益 3.79 元。

目前冠德建設持有根基營造 34.18% 股權，是第一大法人股東。