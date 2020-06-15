漲價+資產題材 華紙、士紙亮燈漲停

受惠疫情和緩，紙漿需求帶動漿價報價反彈，加上士紙 (1903-TW) 坐擁資產題材，華紙 (1905-TW)、士紙今 (15) 日雙雙飆上漲停，拉抬造紙類股指數最高漲逾 6.4%，創近 3 個半月以來新高。

漿價受進口木漿外盤價格報漲影響，整體呈小幅上漲趨勢，以長纖紙漿來看，今年初維持低檔 820 美元 / 噸震盪，但 4 月起逐步小幅反彈，至 6 月已反彈至 850 美元 / 噸。

而中國玖龍紙業 6 月已經進行第二輪漲價，日前再度宣布漲價計劃，包括瓦楞紙、箱板紙等多個紙種每噸上漲 50 元人民幣，也是其近半月以來進行的第三輪漲價，累計漲幅已達 100-150 元人民幣 / 噸。

漲價題材蠢動，隨著漿價止跌，加上澳幣貶值、木片價格下跌，預期將有助華紙紙漿營運持續改善，本土法人預估華紙最壞的情形已過，第二季營運有望由虧轉盈，華紙上周五獲外資大舉回補買超 535 張，激勵今早股價急攻漲停鎖住，飛過 5 日線、月線。

而士紙士林舊廠、五號倉庫案、福德路自有土地危老重建商業大樓、光華段危老合建住宅大樓等四大案都動起來，其中，最大開發案士林舊廠修訂計畫，近期已送北市府洽談，法人估光是此案潛在利益就逾 500 億元。

資產題材發威下，士紙在上周五獲外資由賣轉為買超，激勵今天股價觸及漲停，放量攻克 5 日線。

其餘造紙股如寶隆 (1906-TW) 也很強勢，早盤也見到漲停，雖然獲利了結賣壓出籠收斂漲勢，但仍維持在超過 7% 以上的高檔盤旋；永豐餘 (1907-TW)、榮成 (1909-TW) 也有 5% 漲幅，推升造紙類股指數最高漲逾 6.4%，創近 3 個半月以來新高。