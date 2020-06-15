

◆盤勢分析

1.FED 澆醒市場對於景氣復甦過度樂觀預期及第二波新冠疫情恐再起，美股上週五 (6/12) 呈現震盪，尾盤仍在投資人買盤擁簇下拉升反彈，終場美股四大指數漲跌幅 + 1.01% 至 + 1.9%，其中道瓊指數最為強勢，台積電 ADR 上漲 1.74%。

2. 量價及技術面：

（1）量能：量縮下跌，有利止跌，後續上漲須量增，下跌須量縮。

（2）均線：下檔支撐為月線 (約 11,171 點) 附近，上檔壓力為 5 日線 (約 11,586 點) 附近。

（3）技術指標：KD 向下開口放大，短線上仍須提防再度回測。

3. 櫃買指數下跌 0.37%，收在 151.86 點。短線支撐為 148 點附近，壓力為 156 點附近。

4. 觀盤重點：美國部分地區疫情再度升溫，加上 FED 明確表示美國經濟復甦緩慢，全球股市經過 2 個多月資金行情帶動的反彈來到高檔區，恐將面臨獲利了結的賣壓，盤勢將進入震盪，操作上建議不宜過度積極追高，靜待拉回量縮止穩後再挑選下半年景氣回溫的產業逢低布局。選股方向可留意矽晶圓、設備、檢測、生技、高殖利率股。

5. 台積電擬於美國亞利桑那州設 5 奈米晶圓廠，隨其赴美的「化學品聯軍」成形。台積電欽點關東鑫林、長春石化及 1773 勝一化工等三家公司率先出線，由關東鑫林主導美國化學品設廠案，初期投資 5,000 萬美元（約新台幣 15 億元），生產先進製程用化學品，後續也將就近供應半導體大廠英特爾。

6. 外媒報導，三星正與華為協商，由三星為華為生產 5G 基地台晶片，華為則以降低智慧手機能量，讓三星取得更多智慧手機市占作為回饋。此舉意味華為將藉由「聯韓抗美」降低美國新禁令影響，牽動 2330 台積電、2344 華邦、2408 南亞科、2454 聯發科等台灣半導體指標廠後市。另外，業界人士認為，若華為基地台能順利出貨，對 3105 穩懋、3081 聯亞等華為 5G 基地台供應鏈將是正面挹注，並可降低美中貿易戰影響。

7. 美中貿易戰及新冠肺炎疫情造成市場不確定性大增，但半導體大廠仍全力擴建極紫外光（EUV）先進製程產能。隨著台積電、三星、英特爾、SK 海力士等國際大廠開始導入 EUV 技術並在下半年擴大晶圓代工或 DRAM 生產規模，EUV 設備及材料供應鏈大追單，EUV 設備模組代工廠 6196 帆宣、EUV Pod（光罩盒）大廠 3680 家登直接受惠，訂單滿到下半年。

8.6732 昇佳電子上周新掛牌上櫃，將在今（15）日納入櫃買富櫃 50、以及富櫃 200 兩大指數成分股，將有後續法人布局基本持股買盤，有利於今日股價挑戰成為千金股，也有機會帶動櫃買行情。

