英業達董事改選 創辦人葉國一次子葉力誠進入董事會

代工廠英業達 (2356-TW) 今 (12) 日召開股東會，會中通過去年盈餘分配案、並改選董事，其中，創辦人葉國一次子葉力誠正式進入董事會，是否啟動布局接班計劃，引發外界關注。

葉力誠目前持股英業達約 6.74 萬張，目前還擔任皇基副董事長，也是英華達、英穩達董事，除葉力誠外，英業達新任董事名單，現任英業達董事長卓桐華、創辦人葉國一、世訊投資董事長溫世智、前董事長李詩欽、英華達董事長張景嵩皆續任，獨立董事則由陳瑞隆、張昌邦、魏啟林擔任。

展望今年，英業達表示，新冠疫情影響全球產業鏈，筆電及伺服器仍是英業達發展重心，銷售對象則以企業客戶為主，需求較穩定，消費型智慧裝置因受疫情影響大，保守看待後市需求。

英業達進一步指出，將持續往 AI、5G、工業 4.0 布局，打造智慧工廠，預期效益可望逐步發酵，也將持續透過跨產品領域開發汽車電子、智慧醫療裝置等新事業，朝高利基、高毛利產品發展。

英業達 5 月合併營收達 460.63 億元，月減 6.54%、年增 12.66%，受惠遠端工作、遠距教學商機延續，帶動筆電、伺服器出貨成長，營收僅低於 4 月創今年次高，累計今年前 5 月合併營收達 1840.28 億元，年減 5.61%，今也通過去年盈餘分配，每股擬配 1.3 元現金股利。