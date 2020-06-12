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台股跌幅收斂力守11400點 三大法人買超46.9億元 外資連10買

台股 12 日終場收在 11429.94 點，下跌 105.83 點，成交值 1968.91 億元。(圖：AFP)
台股 12 日終場收在 11429.94 點，下跌 105.83 點，成交值 1968.91 億元。(圖：AFP)

美股道瓊周四崩跌逾 1800 點，引發台股今 (12) 日賣壓沉重，一度重挫 291 點，但隨著盤中低接買盤出手，跌點逐漸收斂至百點，高低震盪幅度超過 180 點，終場守住 11400 點關卡，三大法人今日合計買超 46.92 億元，外資呈現連 10 買。

日韓陸港等主要亞洲股市今日全面下挫，但台股表現相對強勢，雖然早盤接連摜破 11400、11300 點大關，最低來到 11244 點，但月線仍有支撐，且資金行情仍在，指數跌幅逐步收斂，終場收在 11429.94 點，下跌 105.83 點或 0.92%，成交值 1968.91 億元，仍未突破 2000 億元。

統計三大法人買賣超情形，外資今日持續買超 29.5 億元，呈現連 10 買；投信則終結連 13 買，轉為賣超 4.9 億元；自營商轉買超 22.32 億元。三大法人合計賣超 46.92 億元。

華爾街拋售潮引發市場恐慌情緒升溫，富邦 VIX 以 22% 大漲開出，終場漲逾 15%，來到 6.88 元，總成交量突破 110 萬張。

蘋概三王同步走弱，台積電終場收在 316 元，跌幅縮至 1.4%；大立光收在 4140 元，跌幅 1.6%；鴻海則下跌 0.7%，以 78 元作收。

其他權值股方面，僅中華電力守平盤之上，終場小漲 0.4%，聯發科及台達電下跌近 1%，金控雙雄國泰金及富邦金跌幅收斂至 1% 以內，台塑化、台塑等相對較弱勢下跌約 2% 左右。

高價股新兵昇佳走勢也不俗，大漲 9%，盤中一度攻上 1000 元以上，台股再現五千金。其他高價股同樣火力十足，矽力 - KY 股價逆勢開高，終場大漲逾 4%；祥碩漲 3.4%，收在 1370 元，成功超車信驊，躋身台股第三高價股，信驊則上漲 1%，收在 1350 元。
 

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