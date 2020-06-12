台股跌幅收斂力守11400點 三大法人買超46.9億元 外資連10買

美股道瓊周四崩跌逾 1800 點，引發台股今 (12) 日賣壓沉重，一度重挫 291 點，但隨著盤中低接買盤出手，跌點逐漸收斂至百點，高低震盪幅度超過 180 點，終場守住 11400 點關卡，三大法人今日合計買超 46.92 億元，外資呈現連 10 買。

日韓陸港等主要亞洲股市今日全面下挫，但台股表現相對強勢，雖然早盤接連摜破 11400、11300 點大關，最低來到 11244 點，但月線仍有支撐，且資金行情仍在，指數跌幅逐步收斂，終場收在 11429.94 點，下跌 105.83 點或 0.92%，成交值 1968.91 億元，仍未突破 2000 億元。

統計三大法人買賣超情形，外資今日持續買超 29.5 億元，呈現連 10 買；投信則終結連 13 買，轉為賣超 4.9 億元；自營商轉買超 22.32 億元。三大法人合計賣超 46.92 億元。

華爾街拋售潮引發市場恐慌情緒升溫，富邦 VIX 以 22% 大漲開出，終場漲逾 15%，來到 6.88 元，總成交量突破 110 萬張。

蘋概三王同步走弱，台積電終場收在 316 元，跌幅縮至 1.4%；大立光收在 4140 元，跌幅 1.6%；鴻海則下跌 0.7%，以 78 元作收。

其他權值股方面，僅中華電力守平盤之上，終場小漲 0.4%，聯發科及台達電下跌近 1%，金控雙雄國泰金及富邦金跌幅收斂至 1% 以內，台塑化、台塑等相對較弱勢下跌約 2% 左右。

高價股新兵昇佳走勢也不俗，大漲 9%，盤中一度攻上 1000 元以上，台股再現五千金。其他高價股同樣火力十足，矽力 - KY 股價逆勢開高，終場大漲逾 4%；祥碩漲 3.4%，收在 1370 元，成功超車信驊，躋身台股第三高價股，信驊則上漲 1%，收在 1350 元。

