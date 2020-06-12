〈富邦金股東會〉蔡明興：台灣勿實施負利率 應投入公共建設

富邦金 (2881-TW) 今 (12) 日舉行股東會，董事長蔡明興表示，受到港版國安法影響，許多港商來台置產買地，因為台灣不動產對香港人來說「物美價廉」。由於台灣央行將於下周召開理監事會，外界關切是否實施負利率，蔡明興呼籲政府，負利率提振經濟效果有限，應積極投入公共建設才對。

談到港版國安法的影響，蔡明興表示，富邦的香港分行服務對象較多台資企業，跟港資企業來往並不多，服務以台商海外資金需求為主，當然還是有些影響，例如聯貸案有推遲現象，但整體影響不大。且今年受到疫情影響，除越南分行因為有許多台商要去設廠，營運特別旺、有成長，其餘海外分行多少都受疫情影響。

蔡明興進一步指出，港版國安法真正影響較明確的是台商回流增加，也有聽到許多港資陸續要進來台灣，尤其瞄準不動產，因為台灣不動產相對「物美價廉」，一些大的港商傳出要來台灣買地。

蔡明興說，香港人在發生這些事情 (港版國安法通過) 以前，周末就已經常來台灣玩，甚至有許多港商在台灣置產買房，因為台灣房價只有香港的 1/5，且房子比香港大，在香港可能只能住 20 坪。

台灣央行將於下周召開理監事會，因為之前才降息，外界都很關切負利率問題，對此，蔡明興表示，歐洲、日本實施負利率十多年，但效果都不是很好，經濟不但沒起色，反而更糟，因此美國聯準會日前特別提到不會實施負利率，蔡明興認為，比較有效的方法應該是趁利率那麼低，政府應該借一些錢，多做一些公共建設，對提振景氣效果比較直接，效果比實施負利率好。

蔡明興進一步指出，最近標售的 10 年期公債殖利率才 0.3%，幾乎等於零利率，政府應該趁此機會更積極投入公共建設，且台灣可以做的公共建設還很多，例如下水道，目前只有台北市下水道較好，很多縣市下水道都不好，政府應該更投入公共建設。