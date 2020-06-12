盤前財經大事搶先讀2020年06月12日

今日操盤前瞻

日本 4 月工業生產

美國 6 月密大消費者信心指數

除權息：吉茂、東和鋼鐵、台產、德微、泰詠、研揚、寬宏藝術、商億 - KY

法說會：弘憶股

北韓官媒：金正恩沒什麼理由繼續維繫和川普的關係

川金會週五 (12 日) 屆滿兩週年，北韓官方媒體「朝中社」(KCNA) 報導，如果華府繼續推動敵意政策，北韓認為維繫金正恩和美國總統川普之間的個人關係已經沒多大用處。閱讀全文...

梅努欽：儘管第二波疫情疑慮加深 美國也不會再停工

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 於週四 (11 日) 接受訪問時表示，並不會考慮再次採取經濟封鎖措施，以防止新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的擴大，因為再次停工關閉經濟，將可能導致更嚴重的經濟損失。閱讀全文...

台股摜破五日線 分析師：投信季底結帳 留意漲多個股賣壓蠢動

台股昨 (11) 日重挫近 200 點，摜破 11700、11600 點及五日線三道關卡，資深分析師陳唯泰在「股市小葉問」節目中指出，由於限空令解除、獲利了結賣壓，導致部分個股遭空方狙擊，未來 2 周法人可能展開一波換股，尤其是投信面臨第 2 季季底結帳壓力，短線漲多個股恐成為獲利了結目標。閱讀全文...

取消限空令後台股重挫 黃天牧喊只是短暫現象

隨著疫情趨緩，金管會昨 (10) 日取消限空令，台股今天就大跌 184 點，收在 11535.77 點，媒體關切是否與取消限空令有關，對此，金管會主委黃天牧表示，「這是短暫的現象」。閱讀全文...

三大部會接力點火刺激內需消費 一張表看懂三倍券、藝 FUN 券、國旅補助

繼經濟部提出振興三倍券措施後，行政院會昨 (11) 日再通過文化部提報加碼的「藝 FUN 券」，將投入 12 億元經費，可望創造逾 50 億元的產值；同時，行政院長蘇貞昌也核定交通部的「安心旅遊國旅補助」，將不分平假日，以五大方案刺激國旅內需消費。閱讀全文...