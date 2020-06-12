宏碁股東會半小時落幕 陳俊聖：新事業IPO計畫進行中

筆電品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (12) 日召開股東會，僅花半小時就順利結束，董事長陳俊聖表示，新事業維持成長動能，包含安碁資訊、智聯服務、展碁國際、宏碁電子化資訊服務事業等，上市櫃計畫也正進行中，新事業成長將挹注宏碁營收。

宏碁股東會除了通過去年財報及股利配發外，也完成 7 席董事改選，3 席董事由創辦人施振榮、董事長陳俊聖、施振榮長子施宣輝續任，4 席獨董為前行政院長張善政、力旺電子董事長徐清祥、以及李吉仁、吳由理。

宏碁近年積極推動雙重轉型，陳俊聖表示，在電腦本業上，專注於高成長機會的產品線，包含輕薄筆電及電競電腦；另一動能則是來自新事業的成長，包含安碁資訊、智聯服務、展碁國際、宏碁電子化資訊服務事業等。

陳俊聖指出，子公司的上市櫃計畫正進行中，去年第 4 季智聯服務正式登錄興櫃市場進行交易，展碁國際也開始公開發行，其他更多子公司正逐步實踐中，旗下新事業體將挹注宏碁的整體營收。

另外，宏碁在 AI、智慧城市方面也有所斬獲，包含宏碁智通在台南智慧停車計費系統 BOT 案，也將於其他縣市推廣建置、AI 研究團隊與空氣品質領域專家合作，提出室內智慧空氣監測解決方案，在今年提供台灣中、南部約 1300 間學校改善解決方案。

在生物科技領域，宏碁則與台灣諾華 (Novartis Taiwan) 運用 AI，在醫療的臨床試驗設計、疾病檢測和病患整合照護等領域進行跨界合作，應用雙方的全球營運平台，攜手將智慧醫療產品推向市場。

陳俊聖表示，2018 年底到去年，中央處理器 (CPU) 供貨問題持續，雖然導致營收下滑，但公司研發腳步並未停下，去年在台灣專利數以 565 個專利申請排名第 2，年增 19%。