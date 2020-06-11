外資富邦VIX僅買一天 今反手賣逾5萬張

台股今 (11) 日爆量下跌 184.39 點，摜破 11600 點大關、5 日均線，終止連九紅，三大法人也轉賣超，不過，外資與投信都仍買超，外資持續加碼台積電、面板雙虎及台灣 50 反 1，值得注意的是，外資昨日大買富邦 VIX，今日反手調節逾 5 萬張，頗令人玩味。

外資今日買超 2.75 億元，投信買超 1.56 億元，自營商賣超 31.07 億元，三大法人合賣 26.76 億元；期貨方面，外資加碼多單 3576 張，多單位平倉口數回升至 40776 張。

觀察外資動向，今日午盤前由於美股期貨大跌，台股應聲下挫，外資大力買進反向 ETF 元大台灣 50 反 1，買超近 3 萬張，並持續加碼台積電、面板雙虎與 PCB，其中，外資連 9 買台積電，達 1.6 萬張，群創、友達也有 1.8、1.6 萬張，PCB 如欣興、景碩、華通皆逾 5000 張以上。

外資今日反手調節富邦 VIX 逾 5 萬張，其餘賣超集中金融股，元大金、開發金、永豐金、玉山金、中信金皆入列賣超前 10 名中，賣超張數皆逾 9000 張。

投信也站在買方，持續買進面板股，買友達 5278 張，其次景碩、欣興、群創、南電、東和鋼鐵、光寶科與緯創等，買超張數都達 1000 張以上；賣超最多是永豐金，其次金像電、華夏、GIS-KY、元太與奇鋐，賣超張數也都達 1000 張以上。

而站賣方的自營商，則與外資、投信不同調，大賣友達、群創分別達 5196 張與 4173 張，其次賣超台積電、華通、神達、GIS-KY 與東元；買超元大金、聯電、燿華、達電、美德醫、長榮、友訊等。

台股連日漲幅不少，居高思危賣壓提升，加上經濟尚未完全復甦，市場追價降低，外資操作動向來看，大賣富邦 VIX 但也同時買元大台灣 50 反 1，顯然對台股看法轉趨保守，短期留意漲多個股，留意具基本面支撐的題材個股。