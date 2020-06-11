凱基銀加碼幸福企業福利 2500名員工使用振興三倍券免自付

振興三倍券 7 月即將上路，開發金 (2883-TW) 旗下凱基銀行力挺全民經濟並響應政府政策，今 (11) 日宣布，除了綁定信用卡回饋以外，並推出「幸福企業」員工專屬福利，鼓勵員工休假去消費振興經濟，消費累計滿 3000 元，公司就補助 1000 元，等於員工免自付 1000 元又享有綁定信用卡的加乘回饋，凱基銀行全體員工 2500 人皆適用。

凱基銀行表示，日前已向經濟部呈報振興三倍券卡友優惠專案，待政府一聲令下立即上路，針對信用卡優惠方案，首先，7 月 1 日起指定凱基信用卡綁定振興三倍券，並於 7 月 15 日至 12 月 31 日消費刷滿 3000 元，除可獲得政府提供的 2000 元，凱基銀還回饋 300 元刷卡金以折抵信用卡消費，回饋辦法簡單，沒有回饋名額或特定通路等限制。

若尚未擁有凱基信用卡的民眾，凱基銀行表示，即日起至 9 月 30 日申辦「魔 BUY 悠遊鈦金卡」或「現金回饋卡」核卡後，且於 7 月 1 日起綁定振興三倍券消費，除了可獲凱基信用卡首刷禮 500 元刷卡金，還能獲得振興券專案回饋的最高 300 元，等於最高獲得 800 元回饋，回饋率高達 26%。

此外，凱基銀行表示，無論新舊卡友，綁定凱基信用卡於 Apple Pay、LINE Pay、街口支付及即將上線 Google Pay 等四大行動支付，登錄後至 12/31 前可享有每一行動支付月月回饋上限 100 元的好康。

凱基銀行建議，消費者選擇綁定振興三倍券的信用卡時，除了比較專案優惠外，別忘了也要比較信用卡原本提供的刷卡回饋機制，是否仍照常提供。例如凱基「魔 BUY 悠遊鈦金卡」提供高回饋現金點，1 點等於 1 元且終身有效，綁定行動支付最高享 5.7% 回饋、美食外送最高享 7% 回饋，海外跨境網購滿額限時回饋最高 5%。透過網路線上申辦，免紙本、免簽名，只要簡單 3 步驟，短短 5 分鐘內，即能輕鬆完成信用卡申請手續。

值得一提的是，除了回饋卡友，凱基銀亦善用振興三倍券端出「幸福企業」員工專屬福利，鼓勵全行 2500 名員工於 7 月 1 日至 9 月 30 日至少休假一日，並於年底前消費累計滿 3000 元，公司將補助 1000 元，加上政府提供的 2000 元，等於員工完全免自付，且刷卡綁電子支付的回饋都比照一般卡友，回饋更加乘。凱基銀行表示，希望藉此表達對員工努力工作的感謝，並善盡企業社會責任，共同為提振國內經濟盡心力。

凱基銀行進一步指出，該行致力於提供員工幸福企業的福利制度，包括提供領先國內同業的志工假制度，每一位員工一年有 3 天志工假，可用於實現自我的公益理想；員工生日當月可擁有 4 個小時生日假，配偶及直系血親生日當天還有一個小時的家人生日假，凱基銀行表示，「期盼每一位員工享受休假之餘也多多善加利用這些由公司提供的創意福利，結合此次振興三倍券放大三倍幸福感。」