〈陸股盤後〉下跌帶量 上證跌破10日線

週四 (11 日) A 股三大指數早盤除創業板指走勢較強一度上漲 1% 外，其餘兩大指數均在平盤附近震盪。不過午盤後陸股跟隨亞股疲弱走勢，權值股保險、券商開始回檔，導致 A 股三指數齊收黑，上證也創下兩會後最大跌幅。

週四 (11 日) 盤面上表現最亮眼的為特斯拉概念股，主要受到特斯拉股價創新高，再加上特斯拉卡車投入量產消息刺激。

其餘各類股中汽車、玻璃陶瓷、軟體服務、貴金屬、有色金屬逆勢走揚；食品飲料、釀酒、農牧飼漁、水泥建材、保險等跌幅較重。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

截至收盤，上證綜指下跌 0.78%，收報 2920.90 點，跌破 10 日線支撐；深證成指下跌 0.81%，收報 11243.62 點；創業板指下跌 0.29%，收報 2195.64 點。週四 (11 日) 滬深兩市成交金額約人民幣 7210 億元，較前一個交易日上漲 17%。



北向資金進出方面，週四 (11 日) 北向資金共買超人民幣 1.45 億元，其中，滬股通賣超人民幣 18.85 億元，深股通買超人民幣 20.3 億元。

產業消息

特斯拉概念股全面爆發，模塑科技、常鋁股份、奧特佳、亞瑪頓、秀強股份、華昌達、旭昇股份、飛龍股份等紛紛漲停。

美國農業部公布，美國豬肉產能已來到去年同期的 95%，而巴西肉類加工廠 JBS 重啟營運，國外豬肉產能恢復，導致豬肉概念股下挫，牧原股份大跌 5.1%、禾豐牧業大跌 4.5%、溫氏股份大跌 4.3%、新希望大跌 4.1%。

百度買下手遊平台「紅手指」計劃進軍網路遊戲產業，帶動相關類股大漲，凱撒文化、盛訊達、星輝娛樂及華聞集團均漲停。

法人觀點

國盛證券指出，目前市場缺乏題材，因此在沒有重大事件影響下，A 股仍將維持區間震盪的機率較大。在類股操作上，中長線可佈局證券，消費零售，家電、新能源汽車、新基建等類股，短線的投資人則可留意落後補漲的族群。但因為目前並未出現持續性上漲的類股，因此勿過度追高。

forexlive 分析師 Justin Low 指出，亞股走軟主要是投資人對 Fed 利率決議的初期反應並不是太樂觀，即使 Fed 主席鮑爾承諾會為美國經濟復甦護航，但從美股期貨的走勢來看，市場並不買帳。

摩根大通分析師則指出，鮑爾雖然這次沒有承諾任何新的行動，但他對於經濟下檔風險及不確定性的關注，強化 Fed 可能將採取更多行動，而且恐不晚於 9 月。