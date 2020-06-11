台股日K連9紅 更上層樓？看1個指路關鍵！

台股「解封」派對，從解封暖身場到昨日，日 K 線拉出連 9 根紅棒，其中外資認錯回補，成功為每一個整數關卡助攻！台股昨日收上 11720.16 點，成交值略升至 1833.06 億元，台股是否還將更上層樓？1 個最重要指路關鍵—新台幣匯率！關鍵點位為 11675、11721 與 11755 點。

11700 點兩端哨站為 11675 與 11721 點，其中 11675 點為雙軋行情是否延續的關鍵位置。多頭如能站穩 11721 點，將可續往 11755 與 11800 點關卡挑戰。11800 點兩端哨站為 11785 與 11814 點。要收復鼠年紅盤失土，11831 為關鍵。但如 11675 點未能站穩，指數恐將回測 11644 與 11600 關卡，11600 點兩端哨站為 11588 與 11615 點。如棄守 11588，攻勢有降溫疑慮，未能守穩，需提防回測 11565 與 11500 點。11500 兩端哨站為 11525 與 11474 點。如棄守 11500 點短線控盤權將多空易位。

台股日 K 連 9 紅，外資則是連 8 買，剛好從 5 月底 MSCI 季度調整生效之後，外資認錯買盤延續。而推升外資持續買超台股的重要關鍵，就是新台幣匯率！新台幣匯率如再續升，往 29.5 元關卡靠近，外資熱錢可望持續湧入，將成為台股持續登高的動能！

內資的態度，對於外資助攻，目前是樂觀其成，不過個股部分，則有明顯輪動態勢。台股近日仍是股東會旺季，除留意股東會釋出的下半年展望等訊息，投資人也可開始留意陸續公布的除權息日期。並留意除權息前後，法人籌碼的狀況。配合法人買盤與技術面，挑到第三季黑馬股的機率將大增！(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)