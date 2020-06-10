外資減碼期貨多單 大買富邦VIX未來動向引關注

台股今 (10) 日站回 11700 點，外資買超逾百億元，連 8 買，不過外資減碼期貨多單 1860 口，期現貨不同調，並大買富邦 VIX，未來動向值得關注，今日面板雙虎友達、群創再獲外資及投信加碼。

觀察今日三大法人動向，外資續買超 102.82 億元、連 8 買；投信也買超 3.99 億元，連 12 買；自營商買超 2.28 億元，三大法人合計買超 109.1 億元。

不過，外資期貨多單減碼 1860 口，與現貨買超不同調，淨多單口數降至 3.72 萬口，此外，外資今日買超最多的是富邦 VIX 4.68 萬張。

外資今日買超多為電子指標股，包含面板雙虎友達 3.19 萬張、群創 1.63 萬張、PCB 大廠欣興 1.13 萬張、蘋概指標台積電 1.03 萬張，鴻海 6721 張；金融股則買超新光金、國泰金逾萬張，另外也買超第一金、兆豐金、合庫金、開發金等，傳產產以台泥 7633 張最多。

外資賣超方面，永豐金、元大金、聯電均遭調節 1.2-1.3 萬張；另外，電子股的旺宏、彩晶、技嘉、神達、精元等也遭外資賣超；傳產族族則是榮成、國際中橡、大成鋼等遭到調節。

至於投信，今日也同樣大買面板雙虎友達 1.05 萬張、群創 6963 張，也買超 ABF 相關的南電 2038 張、景碩近千張；另外，投信買超逾千張的還包括代工廠緯創、英業達，還有矽創、東和鋼鐵、穩懋等個股。

投信賣超最多的是金像電 2018 張、其餘賣超千張的全為電子股，聯電、凡甲、奇力新、GIS-KY 等。