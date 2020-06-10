【日盛投顧】指數再創波段新高

◆盤勢分析

1. 美股四大指數漲跌不一，帶動周三台股平盤附近開出，隨即 2330 台積電與生技族群再度匯集人氣，指數緩步走高，盤中再創波段新高 11740 點，午盤過後轉為量縮震盪。終場指數上漲 83.05 點，收在 11，720.16 點。

2.OTC 指數再度開高走高，收盤上漲 0.78%，收在 155.76 點，目前上方壓力在 158 點，下方支撐則為月線 147.6 點。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：台股開平走高，收紅 K 棒，目前短天期均線呈現多頭排列。

(2) 量能：周三成交量增至 1，885.42 億元，屬於價量齊揚格局。

(3) 技術指標：日 KD 指標進入高檔區、MACD 柱狀體零軸之上走高，有過熱的跡象。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 109.10 億元；外資 + 102.82 億元、投信 + 4.00 億元、自營 + 2.28 億元。

市場聚焦新掛牌、生技、面板

1. 生技股：行政院長訪視國內疫苗業者，激勵 4142 國光生、6547 高端疫苗早盤快速攻高；4743 合一取得第一階段授權金，MSCI 納入中小型成分股，股價持續創高，帶動週三母公司 4128 中天強勢漲停。防疫股轉強 1325 恆大、9919 康那香走勢強勁。

2. 面板：近期美系外資對面板產業的關注度大幅提升，看好面板業報價回溫與供需狀況好轉，美系外資一舉調升 2409 友達評等至買進，並同步調高 3481 群創目標價，週三股價表現強勢。

3.IC 設計：新掛牌 6732 昇佳連續三天上漲，除了帶動母公司 8016 矽創收高，並且啟動高價 IC 設計股比價效應 5269 祥碩、5274 信驊、4966 譜瑞 - KY 輪流上攻。

4. 汽車：2207 和泰車銷售後勢看佳，外資持續買超，股價再創波段新高；輪胎 2101 南港、2102 泰豐、2105 正新股價緩步走升。

5. 操作建議：台股短線持續向上走高，但盤面個股輪動快速，建議採取快速進出應對。短線操作可關注 IC 設計、5G 相關、防疫、振興券相關題材個股操作，慎防持股過高風險。中、長線布局仍需持續緊盯新冠疫情變化、新掛牌個股走勢。