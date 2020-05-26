中系筆電客戶急追單 鈺太訂單排到8月

受惠在家工作趨勢帶動，加上美中心一波禁令，中系筆電廠急追單建立足夠庫存，MEMS 麥克風廠鈺太 (6679-TW) 近期感受到強勁追單力道，尤其華為更頻頻下單，鈺太訂單已可看至 8 月，本季與下季展望正向，毛利率更可望再優於上季續創高。

鈺太出貨筆電的麥克風產品，集中在高毛利率 DMIC(數位型麥克風) 為主，隨著筆電客戶急追單，加上 DMIC 出貨比重已拉升到逼近 7 成，本季獲利表現看俏。

鈺太第 1 季受惠客戶拉貨，出貨維持高檔，營收達 3.67 億元，其中 DMIC 出貨比重年增近 20 個百分點，產品組合優化下，毛利率 33.5%，營益率 18.29%，稅後純益 0.58 億元，每股純益 1.4 元，淨利率 15.7%，三率均創新高紀錄。

鈺太在筆電市占率約 3 成，客戶涵蓋一線大廠，包括聯想、華為、戴爾、華碩與宏碁等，目前也透過 DMIC 模組化，往高階窄邊框螢幕筆電機種滲透，估今年市占率將上看 4 成，吃掉近半市場訂單。

據悉，受惠在家工作需求提升，加上美中新一波禁令帶動，中系筆電廠近期拉貨力道不弱，其中華為更為求晶片庫存足夠，頻頻追單。

此外，鈺太今年麥克風產品也開始供應 PS5，4 月起出貨，隨著中國組裝廠復工進度佳，將有助第 2 季、今年業績。

鈺太 4 月營收達 1.41 億元，月增 11.58%，年增 30.14%，創下單月歷史新高，累計前 4 月營收 5.07 億元，年增 33.06%。