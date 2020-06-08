東典9日起競拍 底價57.63元7月初掛牌上櫃

光通訊濾片廠東典光電 (6588-TE) 7 月初將掛牌上櫃，預計 6 月 9 日至 11 日競拍，底價每股 57.63 元，總張數 2330 張，每筆標單最低投標數量為 1 張，以價高者優先得標。

東典主要生產光學薄膜濾光片，包括高密度多工分波器 (DWDM)、低密度多工分波器 (CWDM)、GFF 濾波器、波段分波器等，看好 5G 時代，隨著智慧製造、智慧交通、遠距醫療、居家看護機器人等發展帶動，未來光通訊濾片需求將大幅提升。

東典表示，目前韓國基站規格均以 DWDM 為主，中國部分電信商前、後端則分別採用 CWDM、DWDM，以韓國今年 5G 基站 30 萬座計算，預估濾波片需求將達 0.27 億片，市場需求遠大於供給。

東典目前有 14 台鍍膜機，包含 11 台 DWDM 專用設備、3 台特殊產品設備，去年總產能達 367 萬片，產能利用率約 81%，規劃今年向日商再購置 3 台鍍膜機，估今年底前將有 1 台進廠，產能可望增加 20%，鎖定生產高階產品，其餘則視疫情變化機動調整。

展望未來，東典產品橫跨光通訊前傳、中傳、後傳產能，在全球 5G、資料中心陸續發酵，加上中國、韓國、美國客戶拉貨動能恢復，法人看好東典今年營運將逐季成長。