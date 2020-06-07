〈三倍券這樣用〉四大使用方式備戰 想加乘優惠各有眉角

振興三倍券即將上路，可以實體券、信用卡、電子支付與電子票證等四大方式來使用，到底哪種最方便？如何使用可以把 3000 元的額度再放大有很多眉角，備受全民關注。

為了振興經濟，政府推出三倍券，可以實體券、信用卡、行動支付與電子票證來使用，將從在 7 月 1 日開始登記預購、綁定，7 月 15 日開始使用，預計可以使用到今 (2020) 年底，只要消費累計到 3000 元，就可享有政府 2000 元的補助。

但是，四種使用方式各有不同優勢與眉角，以實體券來說，雖然看似少了信用卡、電子支付等業者的加碼回饋，但是許多實體店家包括餐廳、飯店、量販超市都緊鑼密鼓推優惠方案，選擇紙本實體三倍券的民眾不用擔心無法享受加乘優惠，只是，民眾若選用紙本實體三倍券，由於無法找零，每筆消費金額至少要與面額（200 元或 500 元）相符，才比較划算。

實體三倍券領取方式。(擷自經濟部臉書)

而選用信用卡、電子支付的三倍券，不僅能獲政府 2000 元回饋，金融業者也相繼投入加碼方案，提供給持卡人約 10% 起跳的回饋，讓消費者領得很有感。

值得注意的是，若想用電子支付綁定信用卡，加碼回饋不能「疊加」，民眾選擇「登錄主體」時，就已經事先得「二擇一」。

例如，台灣 Pay 綁了一張 A 銀行信用卡，而台灣 Pay、A 銀行信用卡又各自有加碼優惠，各為 400 元及 300 元，民眾在上網登錄時，就得先選擇使用三倍券的主體是「台灣 Pay」、還是「A 銀行信用卡」，選定使用主體後，獲得的回饋就以該主體優惠為主，，因此綁定前就得先看準想要的優惠「下好離手」。

此外，民眾若後悔沒有綁到最優惠的支付方式也不用擔心，行政院政務委員唐鳳表示，數位綁定是可以取消的，同時先前累積的消費也會跟著消失，再隨著新綁定的裝置重新計算消費與優惠。

至於選擇電子票證的話，悠遊卡公司董事長陳亭如表示，對消費者而言，透過悠遊卡或悠遊付三倍券都有 3 大優點，一、可用於交通支出，包括捷運、公車、YouBike、1280 月票、計程車都行，是通勤族、月票族、計程車族最佳選擇；二、收到回饋的 2000 元可直接加值 / 儲值，使用無期限；三、用多少就嗶多少，不受面額限制。

商家使用悠遊卡收款，也有 2 大優勢：一、目前已有 10% 至 15% 消費回饋方案正在進行中，7 月因應三倍券還有振興加碼，全力支持在地店家；二、商家第二天就可收到現金，除了防疫衛生也可節省跑銀行時間。