網易申購熱 超額認購上看百倍

中國第二大遊戲公司網易在 6 月 2 日啟動股票申購後，資金蜂擁而入，法人與散戶均瘋狂搶購。截至 6 月 3 日止，利用融資方式申購網易的金額達 490 億港元，超額認購 74 倍。

由於申購日期到 6 月 5 日止，超額認購倍數勢必持續提升，港資券商認為不排除超額認購將突破 100 倍。此外，融資額度迅速消耗，已出現緊俏局面。

業內指出投資人在參與香港新股上市一般都是習慣採用融資方式，最大可以達到 10 倍槓桿，即 1 千港元可擴大 10 倍至 1 萬港元的金額參與認購，可大幅提高資金的使用效率。而透過銀行融資認購，年利率最低可以達到 1.6%。但仍要提醒投資人利用槓桿投資風險也會相應倍增。

由於網易一單位美國 ADR 等於 25 股香港普通股，因此在香港掛牌合理價格應該是美股 ADR 的 1/25，依照周三的美股收盤價 414.58 美元計算，港股的合理價格約在 127.56 港元，已超過申購價格上限 126 港元 1.2%。

資料來源: investing.com, 網易股價日線走勢

根據德勤統計報告顯示，2020 年 Q1 香港新股上市中高達 95% 的 IPO 取得超額認購，且其中 49% 的新股出現 20 倍以上的超額認購。

從市場整體來看，今年以來香港新股市場非常火熱，雖然香港新股市場上市的數量減少，但也因為數量減少反而使得資金更加集中，導致在第一季上市的新股普遍都受到投資人熱烈的追逐。

