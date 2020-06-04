紐約時報：美政府已選出這5家藥廠開發新冠疫苗

《紐約時報》週三引述高層官員報導，據傳川普政府已經遴選出五家生技公司作為新冠肺炎疫苗的潛在候選藥廠，分別是 Moderna、阿斯特捷利康 (AstraZeneca)、輝瑞 (Pfizer)、嬌生和 Merck 。

報導表示，這些入選的藥廠將獲得額外的政府資金、財務和後勤支援，以協助其進行臨床試驗。

目前還沒有任何經核准的新冠肺炎 (COVID-19) 疫苗，據悉全球有超過 100 款針對新冠肺炎的疫苗正在研發中。

不過，《紐約時報》的報導並未提及 Novavax、Inovio 和法商 Sanofi 等其他正在研發疫苗的藥廠。

根據報導，川普政府將在未來幾週內於白宮宣布這項決定，白宮沒有立即回應置評請求。

美國衛生與公共服務部一名官員表示，「我們無法針對持續在變動的資訊發表評論。」

這些名單上的公司，都是目前疫苗研發進度最快的藥廠，具有強大的研發製藥能力。美國正計劃進行 10 萬到 15 萬自願者規模的臨床試驗，目標是在今年年底前開發出有效的疫苗。若要在期限內完成，政府需要在 7 月展開中期測試。

美國國家衛生研究院院長 Francis Collins 博士上月向路透社透露，展開中期試驗的前兩種疫苗可能來自於 Moderna 和阿斯特捷利康聯合牛津大學的疫苗；他預期嬌生和 Merck 的候選疫苗最終能夠加入臨床試驗。

根據 CNN 報導，美國國家過敏與傳染病研究院院長福奇 (Anthony Fauci) 週二曾表示，他預測到 2021 年初美國將有望量產「數億支」疫苗。