土耳其貨幣供給量暴增80% 恐埋下輸入型通膨炸彈

土耳其央行利用大量發債來注入市場流動性，最新數據顯示，5 月中的 M1(流通現金 + 商業銀行活存) 貨幣供給量年增近 80%，至少創下 2007 年以來最大增幅，加上央行發債規模激增，令人擔心過度寬鬆的政策，可能讓土耳其里拉疲弱不振，進而使得輸入型通膨更加嚴重。

土耳其 M1 貨幣供給量飆升近 80%，創下至少自 2006 年以來最大增幅。(來源：Bloomberg)

在土耳其央行連續九次降低利率後，按通膨調整，土耳其里拉的收益率已是全球最低的貨幣之一，同時，通膨前景已經開始顯示出惡化的跡象，由於食品成本上漲抵消了需求疲軟的影響，在連續兩個月下降後，五月土耳其 CPI(消費者物價指數) 年增率意外拉高到 11.4%。

土耳其近五年來 CPI 年增率走勢。(來源：Investing 網站)

除了迫使銀行快速增加貸款，土耳其央行政府希望藉由通膨率上升、里拉貶值來避免經濟嚴重下滑，倫敦的 Medley Global Advisors 指出，在強勁的需求和不可避免的供應瓶頸下，土耳其將面臨物價上漲的壓力。

今年前 4 月，土耳其央行透過貨幣互換向銀行體系注入約 2400 億里拉 (約 355 億美元) 後，土耳其貸方上周五再從貨幣當局借入了 1979 億里拉 (約 295 億美元)，創下新高紀錄，顯示土耳其的融資需求正加速升高。

自今年年初以來，土耳其央行從二級市場上回購 558 億里拉的政府公債，截至 6 月 1 日，土耳其央行的證券資產組合已達 719 億里拉，目前持有的股票儲備相當於總資產的 10% 左右，比重拉至 2010 年以來新高。

渣打銀行經濟學家認為，儘管土耳其央行貨幣政策非常寬鬆，但受到疫情的衝擊，土耳其第二季 GDP 可能收縮 17%，預估通膨率在下半年將降至個位數，有利央行繼續採取寬鬆措施。

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