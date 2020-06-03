【日盛投顧】指數沿5日線走強

◆盤勢分析

1. 台股在站穩年線 (11，011 點) 以及半年線 (11，085 點) 後，持續創下波段新高，量能順勢放大，指數最終上漲 192.23 點，漲幅 1.73%，收在 11，320.16 點，成交金額為 2，120.01 億元。三大法人合計買超 256.39 億元，外資買超 176.42 億元、投信買超 15.34 億元、自營商買超 64.63 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：價漲量增，結構有利於盤勢，後勢量價得宜，仍是偏多格局。

(2)、均線：支撐為月線 (約 10，940 點) 附近，壓力上移為 11，500 點附近。

(3)、技術指標：KD 交叉向上，9 日 K 值高於 80，短線偏多格局，惟超買區留意漲多回檔。

3. 櫃買指數漲幅 1.33%，收在 151.03 點。支撐為 10 日線 (約 147 點) 附近，壓力為上移至 154 點附近，KD 交叉向上，9 日 K 值高於 80，短線偏多格局，惟超買區留意漲多回檔。。

4. 觀盤重點：指數站上所有均線，短線可望沿 5 日線走強，下方尚有年線支撐，關鍵在後勢量價若不失控，將有利盤勢偏多，因此建議可沿著短期均線偏多操作，短線台股選股方向可留意半導體、車用、高殖利率、內需、主機板、NB / 伺服器等。

車用、面板、蘋概、生技等走勢強勁

1. 車用：特斯拉上海產能擴大，且車市下半年復甦，反彈曙光浮現，相關個股如 4551 智伸科、1536 和大、9951 皇田、2231 為升、2228 劍麟、2239 英利 - KY 等股價走強。

2. 面板：第 2 季面板需求回溫，可望帶動面板報價走穩，有助改善面板廠 3481 群創、2409 友達營運，近期股價創波段高點。

3. 蘋概：Apple 上修第 2 季手機出貨量，且下半年新機重啟拉貨潮，概念股如 3008 大立光、6269 台郡、3406 玉晶光、4938 和碩、4958 臻鼎 - KY、2313 華通等紛紛走揚表態。

4. 生技：4123 晟德轉投資獲大中華區新藥授權，且防疫族群經歷一段時間修正後，帶動生技股強彈，如 4736 泰博、1325 恆大、4142 國光生、6547 高端疫苗、8436 大江、4128 中天、4743 合一、1565 精華、8406 金可 - KY、3218 大學光等。