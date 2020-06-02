5G時代來臨 南韓一年內5G用戶數高達634萬人

據南韓科學技術訊息通信部數據顯示，截至今年 4 月 30 日，南韓當地電信商推出 5G 網路的一年後，南韓 5G 用戶數便已經突破 600 萬人。

自 2019 年 4 月初率先於全球開通 5G 通訊以來，在一年的時間內，5G 用戶數便達到 634 萬人，較上個月增加了 7.8%。

從不同電訊商來看，SK 電訊的 5G 用戶佔整體 5G 用戶數的 45%，其次是南韓電信公司 KT，用戶數佔比 30.3%，再者是 LG U+，用戶數佔比 24.7%。數據中也表明，5G 用戶目前佔南韓總體行動手機用戶數的近 10%。

南韓政府在近期表示，當地電信商已經在全國範圍內部署了 115,000 個 5G 基地台，南韓的三大電信運營商，包含 SK 電訊、KT 和 LG U+ 也持續大力投資以擴大該國的 5G 服務。

今年 3 月份，南韓政府表示，三大電信運營商已同意於今年上半年在 5G 網路領域中投資 4 兆韓元 (合 34 億美元)，並安裝更多的 5G 相關設備，以擴大當前 5G 網路的覆蓋範圍。

先前，調研機構 Strategy Analytics 在一份報告中指出，至 2020 年底，全球 5G 手機出貨量預計將達到 1.99 億支，但是由於新冠肺炎疫情的爆發，恐對銷量造成衝擊。

Strategy Analytics 副總監 Ville-Petteri Ukonaho 表示：「迄今為止，中國、美國、南韓、日本和德國是今年最大的 5G 智慧型手機市場。到 2020 年，五大國家合計將佔全球 5G 智慧型手機銷量的十分之九。但是，在其他重要地區，例如印度和印尼，則處於落後狀態，至少在未來一、兩年內不會有大比例的 5G 手機市場。」