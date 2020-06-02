外資認錯助攻萬一 提防個股有人玩快閃！

內外資大亂鬥 6 月開局，果然強大的國家隊與內資聯手，再逼外資認錯，外資買超 154 億元，成為加權指數萬一關卡最佳助攻！加權指數以 11079.02 點作收，成交值縮至 1668.22 億元。萬一關卡這回是否能轉為支撐？11026 點成為短線觀察重點。同時在個股部分也得提防有人玩快閃。關鍵密碼為 11053、11084 與 11111 點。

指數要守住 11000 點大關，就必須站穩 11026 點，11053 點為續攻加油站，而要站穩 11100 點，兩端哨站為 11084 與 11111 點。如能再闖過 11138 與 11165 點，將有機會往 11200 點挺進，而 11200 點城池要收復，就必須站穩 11221 點。但如 10977 點又再棄守，須提防攻勢轉弱，回測 10953 與 10935 點不宜再失守，否則本波攻萬一又將熄火，下方 10900 與 10888 點成為多空強弱重要分界。

外資昨日買超主要上市標的，防禦意味仍濃，主要買超標的包括面板雙虎、金控股、中鋼等，除與指數相關，在本波走勢中也屬相對位階較低者。外資是否認真開始回補台股，或是僅為指數操作進行套利布局，還有待觀察。而指數創高之際，投資人選股更需冷靜，創高爆量，也是大咖最好的出貨調節時機。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)