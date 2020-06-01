台股站上萬一、年線 三大法人聯手買超199.9億元

外界認為美國總統川普針對港版國安法制裁中國的力道，不如想像中嚴重，激勵亞股今 (1) 日全面走揚，台股漲逾百點，一度來到 11109 點波段新高，各類股百花齊放，終場指數漲幅略為收斂，仍站穩萬一、年線關卡，三大法人聯手買超 199.9 億元。

台股今日早盤大漲逾 160 點，一度收復半年線，但隨後漲幅收斂，終場收在 11079.02 點，上漲 136.86 點，漲幅 1.25%，成交值縮至 1663.98 億元，半年線得而復失。

統計三大法人買賣超情況，外資終結上周連續二個交易日大賣台股，今日轉為買超 145.03 億元，投信買超 10.62 億元，自營商買超 44.23 億元，三大法人合計買超 199.9 億元。

觀察蘋概三王今日表現，台積電上漲 1.2%，收在 295.5 元；大立光勁揚 6%，站上 4000 元大關，以 4065 元作收；鴻海則小漲 0.5%，收在 76.2 元。

IC 設計相關族群也到買盤青睞，立積、愛普、義隆、創惟攻上漲停；力旺、虹冠電大漲逾 9%；金麗科漲 8.7%、聯傑漲 6.2%、晶心科漲 5.6%；瑞昱、M31、智原分別有 3-4% 的漲幅；晶豪科、原相、群聯、神盾、富鼎等也漲逾 2%。

PCB 族群擺脫華為禁令陰霾展開反攻，其中，美系外資看好欣興將持續受惠 ABF 需求看旺，今日股價大漲逾 8%；南電、景碩、健鼎皆漲逾 6%；牧德、群翊、大量、迅得、由田等設備廠也都在盤面上表現。

此外，國內疫情趨緩，帶動內需市場回溫，餐飲股跌深反彈，新天地亮燈漲停，六角漲 3.4%，王品、雅茗 - KY、豆府及瓦城也漲 1-2%，漢來美食小漲 0.4%。其他觀光股也延續上周漲勢，燦星旅亮燈漲停、雄獅漲 1.4%，華園漲 4.3%、夏都漲 2.1%、雲品 0.6%。