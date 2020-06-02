經濟重啟降低避險需求 高盛開始做空美元

隨著新冠肺炎 (COVID-19) 疫情放緩，各國政府開始逐步重啟商業活動，由於市場預期經濟有望溫和復甦，使得投資人對於美元的避險需求亦隨之降低，促使高盛開始建立做空美元的部位。

高盛表示，雖然美元匯價尚不會進入大幅且持續性的下跌，但做空美元目前是個具有潛力的投資策略。高盛指出，由於全球經濟逐漸穩定開放，且新冠肺炎的新增確診病例亦未明顯增加，再加上各國政府所採取的大規模刺激政策，預期市場對於避險性資產美元的需求將會降低。

日前歐盟計劃提出高達 7500 億歐元的新財政刺激方案，以紓緩因新冠疫情所造成的嚴重經濟衰退。

此外，高盛表示，相較於其他貨幣，挪威克朗的匯價相當具成長潛力，因此建議做空美元 / 挪威克朗，目標價為 1 美元兌 8.75 挪威克朗，高盛亦建議，在匯價達 1 美元兌 10.25 挪威克朗時停止做空。

於台北時間週二 (2 日) 凌晨 0 時許，美元兌挪威克朗匯率下跌 0.51%，報 1 美元兌 9.6499 挪威克朗。

美元兌挪威克朗匯價 15 分鐘 k 線圖

做空貨幣的操作，係指投資人預期該貨幣的匯價將於未來下跌，因此在市場上借入該貨幣，並以目前的市場價格出售，等到未來貨幣貶值時，再以較低的價格購回該貨幣並償還借款。

高盛分析師 Zach Pandl 及 Kamakshya Trivedi 表示，受惠於挪威的人口結構及醫療基礎設施，使挪威相較於其他國家，更有能力對抗疫情的衝擊。此外，當其他國家政府大舉借款，以因應疫情造成的損害時，挪威政府的財政體質則相對穩健。

於台北時間週二 (2 日) 凌晨 0 時許，美元指數下跌 0.39% 至 97.957 點。