上櫃公司員工平均薪資前五名 千金股信驊擠進前五名

櫃買中心揭露上櫃公司申報 108 年度員工薪酬資訊，前五名中 IC 設計就包辦三名，分別是晶焱 (6411-TW)、原相 (3227-TW)、信驊 (5274-TW)，其中晶焱員工均薪資達 296.8 萬元，位居上櫃公司第二名，而原相、信驊去年平均薪資也分別有 291.3 萬元，信驊 285.4 萬元，信驊更首度擠進前五大。

根據櫃買中心統計，上櫃公司去年平均員工薪資第一名為崑鼎投控 (6803-TW)，達 362 萬元，排名穩居冠軍，但金額較前年衰退。

前五名中，IC 設計包辦了第二名到第四名，其中晶焱排名第二，平均員工薪資高達 296.8 萬元，其次為原相、信驊與新潤 (6186-TW)，前五名中崑鼎平均薪資衰退外，其餘四家皆成長，晶焱年增 5.4 %，原相、信驊則年增 1 成以上，新潤大增 191%。

晶焱去年受貿易戰衝擊，營收年減 4.94%，平均員工薪資成長至 281.6 萬元。原相去年受惠遊戲機、TWS 業績成長動能強，全年營收達 60 億元，創歷史新高，年增 10.2%，平均員工薪資達 291.3 萬元，年增 13.5%。

信驊去年下半年起，受惠伺服器需求上升，營收轉正成長，去年全年營收 24.84 億元，年增 15.36%，平均員工薪資則達 285.4 萬元，年增 16.87%，

今年隨著 IC 設計營運展望佳，平均員工薪資也可望續揚，但由於平均薪資是包含員工分紅與其他福利，因此排名會與一般公司實際發放有誤差。