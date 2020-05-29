〈中華電股東會〉經歷10小時落幕 董座：5G有機會7/1開台

中華電 (2412-TW) 今 (29) 日股東會自上午 9 點展開，歷經 10 個小時，於晚間 7 點 6 分散會，針對外界關心的 5G 開台時程，董事長謝繼茂會後表示，開台前準備並不受疫情影響，有機會 7 月 1 日開台。

謝繼茂表示，第 3 季 5G 開台時程目標不變，5G 開台前的準備作業，包括設備、元件等備料，不受新冠肺炎疫情影響，此外，與團隊每兩周都會開會討論，設備裝設進度也如期展開中。

他透露，預計最早 7 月可準時開台，更不排除 7 月 1 日開始提供 5G 服務。

謝繼茂指出，透過 5G 的三大特性，可進行包括 4K、8K 超高畫質的串流影音、沉浸式影音內容，高音質的音樂、雲端手游等應用服務。

總經理郭水義則表示，將以 5G、AIOT 打造成生態系，雖然有高達 9 成應用服務尚未發生，不過，預期開台初期，將帶給消費者不同過去的應用服務體驗。

中華電今年喊出「5G＋轉型」雙軸並進，創造中長期營運動能，謝繼茂強調，5G 企業專網持續進行，且已接觸標竿型的大客戶，領域涵蓋半導體、石化業、紡織業等，而應用服務則包括智慧農業、無人機、無人巡檢系統、低延遲直播等。

不過針對未來資費規劃，謝繼茂表示，目前暫時無法透露，會在適當的場合再對外宣布。

中華電股東會通過去年盈餘分配案，每股將配 4.226 元現金股利，以收盤價 110.5 元計算，殖利率約 3.8%。