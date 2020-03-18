智崴去年純益年增4成 與EPS雙創新高 每股賺6.57元

智崴資訊 (5263-TW) 今 (18) 日公告去年財報，去年稅後純益 3.67 億元，年增 42.5%，每股純益 6.57 元，純益與 EPS 雙創新高。展望今年，雖然受肺炎疫情影響，不過，智崴看好，過去歷經 SARS、金融海嘯危機等事件，主題樂園趨勢仍持續向上，對今年營運仍審慎樂觀看待。

智崴去年第 4 季營收 5.84 億元，季增 4.85%，年減 2.18%，毛利率 43.4%，季減 7.73 個百分點，年增 0.89 個百分點，營益率 18.44%，季減 5.32 個百分點，年減 3.99 個百分點；稅後純益 7777 萬元，季減 32.37%，年減 31.78%，每股純益 1.39 元。

智崴去年營收 20.8 億元，年增 27.1%，毛利率 48.18%，年增 4.13 個百分點，營益率 20.23%，年增 2.55 個百分點；稅後純益 3.67 億元，年增 42.52%，每股純益 6.57 元。

智崴集團執行長歐陽志宏表示，掛牌至今營收規模已大幅成長近 10 倍，過去硬體設備業務推廣，已在全世界站穩腳步，大型體感設備飛行影院更是國際市場的主流。近年來軟體內容營收耕耘也逐漸發酵，未來內容影片權利金收入比重將逐步拉高，設備與內容加乘效果將更明顯。

展望今年，歐陽志宏表示，雖然新冠病毒肺炎疫情在全球各國仍嚴峻，但對營運仍持審慎樂觀看法，現階段許多主題樂園業者，也趁著休園之際，與智崴合作進行新型體感遊樂設施建置、設備保養維修、及軟體內容影片更新，將陸續推出不同型態體感設備，推升營收成長動能。