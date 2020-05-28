美撤香港特殊地位 小摩：對經濟直接衝擊有限

週四 (28 日)「港版國安法」通過之際，摩根大通發表報告認為，若美國撤銷香港特殊地位，預估對香港經濟直接的影響不大，就算美國作出反制，相信只會針對個人或個別實體。

摩根大通指出，由於去年美國出口只佔香港整體 GDP 的 1.2%，所以即使美國撤銷香港特殊地位，對於香港經濟直接的衝擊有限。此外，目前尚未見到香港出現明顯資本外移的跡象，同時今年以來香港房價只有輕微修正，雖然上週傳出「港版國安法」消息，但新屋市場表現依然強勁。

(圖片: AFP)

美中貿易全國委員會會長 Craig Allen 指出，中國尚未發布「港版國安法」的文本，希望各方能冷靜以維持香港「一國兩制」的模式。

同時美國商會則發表聲明，期待美國政府與香港保持建設性關係，若香港特殊地位發生深遠的變化，亦會對在香港的美企造成嚴重影響。不過他們也呼籲中國要保持香港「一國兩制」方針，期望能以和平方式緩和局勢。

而美國智庫戰略與國際研究中心的顧問 Scott Kennedy 認為，美國對香港的表態可能使市場不安，並導致美國企業思考其他方案，但不一定馬上就會移出香港。

事實上，去年香港在經歷社運後，部分跨國金融企業已暫停在香港擴張計劃，並將員工調往至亞洲其它地區。

風險諮詢公司 Control Risks 表示，是否外資會出現大規模撤離香港的情況，需要觀察「港版國安法」是否保留香港商業法架構及資金自由流動，只要這兩件事不變，就不會出現大規模遷離的可能性。