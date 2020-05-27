東森房屋將考核汰換加盟店 王令麟：不以加盟展店為經營目標

東森集團今 (27) 日宣布，旗下東森房屋董事會中決議，將針對原有加盟店進行「東森嚴選」品質考核，全面對加盟店進行嚴選汰換，東森集團總裁王令麟強調，東森房屋將不以加盟展店為經營目標，藉此提供更好的服務。

王令麟指出，東森房屋將從現有加盟店的經營、商譽和信用評等多面向評估檢討，裁撤表現欠佳的加盟店並收回品牌，而集團對於表現績優的加盟店也將提供龐大導客資源，進行線上線下整合、擴大各項業務推廣，目標今年業績成長 30%。

東森集團自 2019 年起重新拿回東森房屋經營權，並全力投入改革，王令麟認為，必須善用集團資源相互導客，才可實際幫助加盟店東賺錢並拓展客源。

東森集團進一步指出，今年以來美容 SPA 產業明顯受到疫情衝擊，第一季業界平均業績約減少 20-40%，不過，旗下東森自然美運用集團優勢，導客會員至店內接受體驗消費，占原店面營收 55%，且業績年增 21%；同時，前 4 月旗下東森寵物雲營收近 6 億元，年增幅達 700%，有超過 10 家門市業績創同期新高。

因此，王令麟將延續集團導客的成功經驗，對東森房屋採取更嚴厲的品牌保護措施，未來東森房屋將在北中南建立會員買賣房屋的服務平台機制，導客予加盟店東。