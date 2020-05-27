蔡明彰觀點：解封日賣防疫股買成長股

今天報告的主題是「解封日賣防疫股買成長股」。

全球都步入了解封的時刻，美國國殤日人潮湧現，全美 50 洲都已逐漸放寬防疫禁令，西班牙對外國觀光客不用入境 14 天的隔離，日本也解除了全國緊急狀態，台灣將會在 6 月 7 日起大量解封，對休閒集會活動不限制人數，所以來到了解封日，對全球的投資人到底是買股還是賣股呢？

萬寶投顧蔡明彰強調，回顧主要的國際股市低點都出現在疫情最緊張的時刻，比如說台股的 8,523 點、道瓊指數的 18,213 點，都發生在疫情最緊張的 3 月份，買在期待、賣在事實，所以解封日反而是賣點，其實是有點道理的。

但是，賣什麼股票？應該是賣防疫概念股，疫情下的生技故事很火，但是到底是救星還是泡沫呢？5 月中旬，今年中國生物科技行業的股權融資達到了 68 億美元，IPO 募資超過了 21 億美元，比去年同期倍翻，香港生技指數今年大漲 14％，對應恆生指數下跌 15％，生技股的確是大漲。另外，台灣的生技醫療指數今年以來也漲了 4％，但是對比大盤下跌了 8％，生技股的確火紅。

但是，很多正在發展新冠藥物的企業，距離成功的路途還很遙遠，所以估值太高，舉例康希諾生物 (06185-HK)，這是中國軍方生物工程研究所的研究團隊，在新冠疫苗當中已經發展了第一期的臨床試驗，這是全球第三支、亞洲第一支的疫苗，但是就在利多頻傳的時候，5 月 21 日在港股，一天閃崩將近 30％，從 2019 年 3 月在香港掛牌，康希諾生物從 22 元港幣飆到了今年的高點 285 元，大漲了 12 倍。大家認為它現在的估值已經超過了它的基本面。

根據世衛組織 5 月 15 日的公佈，全球一共 118 個研發新冠疫苗，8 個進入了臨床試驗。其中，中國 4 個、美國 2 個、德國跟美國合作 1 個、英國 1 個。但是，看台灣兩大疫苗公司國光生 (4142-TW)、高端疫苗 (6547-TW)) 都還沒有進入了一期的臨床試驗，但今年股價分別大漲了 1.4 倍跟 2.5 倍。另外，美國最知名的莫德納 (Moderna) 也是新冠疫苗已經發展第一期試驗，但是從利多發佈之後，從高點已經回調了 30％。

萬寶投顧蔡明彰強調，我們知道防疫跟消費是對立的行為，但 6 月 1 日開始，台灣口罩自由買賣，業者初期可以出口接大單，但長期以大陸百倍的產能競爭，將會出現供過於求。所以，口罩的股票可能慢慢出現了高點，當然可能會採取打帶跑的手法震盪出貨，但是基本上，說故事的行情已經沒有了，恆大 (1325-TW) 今年漲 8 倍，EPS 估計雖然有 10 元以上，但是明年開始獲利能力打回原形，雖然本益比 15 倍不高，但是，回歸它的基本面，股價淨值比卻高達了 7 倍。這是什麼概念？我們對比了台積電 (2330-TW)，股價淨值比不到 5 倍，大立光 (3008-TW) 只有 4 倍，所以，這個口罩股的基本面，股價已經遠遠超過了基本面。

所以，解封的時候，真正要買的是成長股，成長股將成為未來台股的最大主流，我們找出產品有長期實質的需求，但個股的營收，EPS 成長搭配了除息行情的高殖利率，將會是未來選股的主軸。6 月 7 日台灣大量解封，也是股東會的一個旺季，緊接 7、8 月的除息，所以找出一些個股。但，今年的除息有一個很大的陷阱，因為股息來自去年的 EPS，但是今年的新冠疫情影響到非常多公司的成長，所以你假如參加除息，對於這種沒有成長的公司，將會賺股息、賠價差。

所以，成長股才能參加除息，在電子股當中，從今年前 4 個月的營收的成長率來看，有 15 檔是超過了 50％，包括了宣德 (5457-TW) 年成長 154％，宏捷科 (8086-TW) 成長 151％，精材 (3374-TW) 成長 133％、玉晶光 (3406-TW) 成長 121％、鈊象 (3293-TW) 成長了 89％、倉和 (6538-TW) 成長 88％、勤凱 (4760-TW) 成長 86％、博智 (8155-TW) 成長 85％、立積 (4968-TW) 成長 85％、穩懋 (3105-TW) 成長 65％，昇佳電子 (6732-TW) 成長 65％、原相 (3227-TW) 成長 64％，敦泰 (3545-TW) 成長 60％，旺宏 (2337-TW) 成長 59％，茂林 - KY(4935-TW) 成長 57％。

但是這些公司當中，有一些今年以來的績效依然是負報酬，包括宣德、宏捷科、玉晶光、立積、穩懋、昇佳電子、旺宏都是負報酬。但是在禮拜三的盤面，我們可以看到，記憶體的股價，華邦電 (2344-TW) 拉出漲停，站回了淨值，2020 年第一季全球記憶體的銷售 280 億美元，終結了連五季的下滑。

所以，在後疫情的時代，5G 手機的一個加溫，預計 NOR Flash 第二季延續第一季的價量齊揚，所以有些公司，這個除了旺宏的這個獲利成長以外，有一些公司，在第一季財報的存貨大量增加，比如說群聯 (8299-TW)、威剛 (3260-TW)、宇瞻 (8271-TW)，存貨大量增加，假如記憶體的價格價量齊揚，將會有庫存的增值利益，在禮拜三當中，宇瞻成為低檔記憶體改寫歷史的新高。

另外，宣德隨著母公司的立訊精密第一季毛利率，已經回升到 20％，較去年同期大增 5％，所以顯示它的學習曲線已經完成，今年營收倍增， EPS 也可望成長一倍，母公司立訊精密將會在 AirPods 之外，也有可能在今年切入了 iPhone 12 的組裝，帶動了宣德的成長。還有感測器的昇佳電子 (6732-TW)，即將上櫃，應該有蜜月行情，今年的 EPS 估計從 35 元成長到 40 元，對於母公司矽創 (8016-TW) 也帶來可觀的利益跟獲利的成長。

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