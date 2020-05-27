〈貴金屬盤後〉疫情消退 疫苗有眉目 全球股市樂漲 黃金消沉

週二 (26 日) 交易，黃金價格收低，係因新冠病毒疫情消退，各地企業解除防疫封閉限制，加上 COVID-19 疫苗有進展的消息鼓舞人心，全球股市隨之上漲，削減黃金的避險吸引力。

6 月交割的黃金期貨價格下跌 29.90 美元或近 1.7%，收每盎司 1705.60 美元。

7 月交割的白銀期貨價格下跌 9.8 美分或近 0.6%，收每盎司 17.595 美元。

ActivTrades 首席分析師 Carlo Alberto De Casa 表示，「黃金在投資者尋覓新刺激措施以推動市場的狀況下交易，過去幾日看到的股市交易風險拉低了價格。」

「只有明確反彈到 1750 美元才會打開進一步上行的空間，另一方面，下跌摜破 1725 美元將增加金價再度測試 1700 美元的可能性，可能會下行至 1671 美元至 1675 美元區間，因為該水準有強勁的靜態支撐。」

分析師認為，金價有一些潛在支撐力來自中美緊張關係。

中國譴責美國將 33 家中國實體列入貿易黑名單的行為，這些企業部分被其認定有軍方背景，部分則涉嫌在新疆維吾爾自治區侵犯人權而被禁止與美國公司開展業務，亦即無法取得美國技術與相關產品。

美國白宮國家安全顧問 Robert O’Brien 週日也警告，如果中國執意推行港版《國安法》，美國很可能會制裁中國。

Kitco.com 高階分析師 Jim Wyckoff 認為中美嫌隙太深，難以掩蓋，「一些市場觀察者預期中美將爆發下一場重大『冷戰』，將其與延續十數年美國與前蘇聯的情況相比。」

在歐美股市走強且美股基準指數上漲的情況下，黃金走跌。此外，因 6 月期金週二到期，也令黃金收低。 RBC 財富管理公司管理夥伴 George Gero 表示，交易者趕在到期前出售黃金，以避免高額追加保證金的要求。「展期到 8 月契約和其他遠期契約的價格越來越貴。」

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