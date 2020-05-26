101搭國旅熱 觀景台票價150元拚增客源 業績回穩可期

為搭上逐漸復甦中的國旅市場，台北 101 今 (26) 日宣布推出史上最大促銷優惠，平日部分時段國人上觀景台只要 150 元，同時可攜帶 2 位 12 歲以下兒童免費入場，藉此增加客流量，另一方面，6 月起購物中心餐飲將再導入 3 家人氣名店，業績回溫可期。

台北 101 總經理張振亞表示，觀景台來客主要是外籍觀光客，疫情爆發後客源受到很大衝擊，儘管目前不期待觀光客快速回籠，但隨著疫情趨緩國旅增溫，將先以行銷活動吸引國人，觀景台也計畫在第四季完成 5F 和 89F 場域改裝。

事實上，去年第 4 季台北 101 首次推出 101 元優惠，邀請國人上觀景台，優惠期間帶動來客超過 20 萬人次，比起過去 10 年上觀景台的人次約 270 萬的數據，行銷明顯有成效，此次再新推優惠後，目標一口氣將全年國人上觀景台的人數，推升至超過 35 萬人。

張振亞也指出，由於國內疫情趨緩，過去 3 個周末商場和美食街的人潮都有增加，101 已規劃導入 3 家人氣美食名店，包括有火鍋界愛馬仕之稱的精品鍋物餐廳「食令．SHABU」，預計 6 月 1 日開幕，而新竹超人氣車輪餅「青畑九號豆製所」、日本大阪人氣生吐司「嵜 SAKImoto Bakery」則分別於 6 月 15 日和 7 月開出。

台北 101 將自 5 月 28 日起至 9 月 30 日，推平日上午 11 點至下午 3 點每位國人憑證件上觀景台只要 150 元的行銷活動 (原票價為每人 1200 元)，還可攜帶 2 位 12 歲以下兒童免費入場。