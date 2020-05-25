即使重新開放經濟 星元恐怕難逃再啟跌勢

新加坡將在本週公布第一季 GDP (國內生產總值) 成長率，據《彭博》調查預估可能萎縮 1.8%，即使 6 月 2 日起將分三階段解除封鎖，重啟經濟後，星元恐怕仍將繼續承受壓力。

新加坡經濟受到疫情衝擊，官方預估 2020 年 GDP 將較去年萎縮 1%-4%，近期美元兌星元未能跌兩個月低點，技術面已獲支撐，有機會再度走高。

渣打銀行策略師 Divya Devesh 表示，星元將面臨巨大挑戰，由於全球成長、貿易前景疲弱，以及全球製造業採購經理人指數大幅下降，預期近期新加坡對非石油國內出口改善的情形將逆轉。

根據 5 月 18 日發布的數據，新加坡 4 月出口出乎意料地連續第二個月上升，主要是藥品出口成長，新加坡政府表示，未來幾個月出口量波動不定且波幅擴大。

新加坡上週二隔夜拆借利率 (SIBOR) 降到 - 0.002%，首度出現負利率，也比元月時的高點 1.68% 大幅下降；1 個月期星元交換利率則在 20 日跌破 0，是九年來首見。

新加坡金融管理局以匯率而非短期利率作為政策工具，管理新加坡和主要貿易夥伴的匯率區間斜率，為了對抗疫情，矢言為金融體系挹注充足的流動性。星展銀行分析師指出，如果星元的流動性過度氾濫，金融業者可能會以非常低的利率，用星元來交換美元。

目前新星元的名目有效匯率 (NEER) 5 月起與 3 月政策決定時的水平相似，顯示星元仍有進一步貶值的空間。

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