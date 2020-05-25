OANDA本週外匯市場看點（2020年5月25日〜5月31日）

上週貨幣對強弱

查看上週主要貨幣的強弱，相對新西蘭元、澳元強勁，日元，美元和瑞士法郎疲軟，此外，歐元，英鎊和加元的強弱很難判斷。

(資料來源: OANDA)

本週關注材料

經濟活動恢復的期待、二次感染、中美關係等

繼美國和歐洲之後，預計從今天起日本將解除緊急狀態的聲明，人們對恢復經濟活動的期望也在上升，諸如對繼發感染的警惕性蔓延和中美關係惡化之類的風險因素也在陰燃。但是，視情況而定，市場不確定性可能會增加，並且似乎有必要關注最新消息。

經濟指標

本週美國預計發布經修訂的 GDP，消費者信心指數，新房銷售，耐用品訂單和消費者支出等經濟指標。由於新型冠狀病毒感染的傳播，過去的數據預計會很弱，因此即使數據不理想，也很難讓人感到意外，但是消費者信賴感指數是比較先行的經濟指標，是今後在預測美國經濟方面也值得關注的經濟指標之一。

主要貨幣與美元的走勢

USDJPY

美元兌日元在上週持續在狹小區間的 107 附近推移，並且持續了方向感很難判斷的推移。

從 OANDA 持倉圖表看，由於推移持續在狹小範圍內，因此持有賬面損失買入及賣出持倉都很多，均衡被打破的話，多空一方止損會增加，並且可能成為推動進一步趨勢的可能。

從 OANDA 掛單數據圖表看，上方賣出及下方的買入掛單很多，似乎推移很難，但是在上方 108.10 的上面限損買入掛單，以及下方的 107.35 附近限損賣出掛單很多，如果擺脫這些位置的話，止損可能增加，因此要小心價格在接近的時候。

(資料來源: OANDA)

EURUSD

上週歐元兌美元持續在前半段堅挺推移，但是此後停漲，並且下跌至 1.09 附近。

從日線圖來看，價格在 1.0775-1.10 區間內推移，在擺脫這個區間前，可能方向感很難判斷的情況會持續。

從 OANDA 持倉數據圖表看，由於近期下跌影響，持有賬面損失的買入持倉增加，價格跌破低位的話，止損賣出可能增加，持有賬面收益的賣出持倉也很多，在下跌過程中，止盈的買入也可能增加，雖然進一步下跌空間依然存在，但是有必要小心下跌位置買入的增加。

但是，價格跌破支撐位 1.0775 附近的話，在下跌過程中形成的買入持倉的止損也可能增加，有必要小心可能會真的迎來下跌趨勢。

(資料來源: OANDA)

GBPUSD

上週英鎊兌美元同歐元兌美元一樣，前半段堅挺走勢後後半停漲。從 OANDA 持倉數據圖表看，由於下跌影響，持有賬面損失的買入持倉增加，相對下跌持續時止損賣出的增加，持有賬面收益的賣出也增加，下跌後有必要小心買入的增加。

從 OANDA 掛單數據圖表看，下方買入掛單很多，似乎很穩固，但是在 1.216 附近以下限損賣出掛單很多，價格跌破低位的話，短期內有必要小心受此影響的下跌趨勢。

此外，上方賣出掛單很多，1.225 和 1.23 附近則限損買入掛單很多，反彈時要小心這個位置。如果突破這些位置跡象形成，賣出止損的交易者的買入，及看准上升趨勢的新的買入可能增加。

(資料來源: OANDA)

AUDUSD

上週澳元兌美元雖然持續比較堅挺的推移，但是後半段出現了下跌情況。如果突破近期阻力位 0.657 的話，上升基調可能持續，此外從 RSI 來看走勢很難持續上漲，上升勢頭放緩，走勢可能轉變，因此有必要小心。

從 OANDA 持倉數據圖表看，由於上升趨勢，持有賬面損失的賣出持倉增加，但是近期下跌影響，持有賬面損失的買入持倉也增加，價格跌破高位線和低位線的跡像出現，止損買入可能增加，短期內下單趨勢可能增強。

從 OANDA 掛單數據圖表看，下方跌破 0.65 位置限損賣出掛單很多，下跌時需要小心這個位置。此外，上方在突破 0.66 位置限損買入掛單很多，上漲的話受此影響要小心上升的情況。

(資料來源: OANDA)

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此文章來源日本網站 marketpulse，文章內容為日文翻譯。

圖表上日語解釋：

買いポジション：多頭

売りポジション：空頭

買い注文：買入訂單

売り注文：賣出訂單

此文章僅供參考，非專業投資建議，也非證券買賣的解決方案。文中觀點來源於作者，與 OANDA（安達）及其子公司，員工和管理人員沒有必然聯繫。槓桿交易具有高風險，並非適合所有人，若操作不當，您可能會損失存入的所有資金。

