日盛投顧 2020年5月25號8點6分



◆盤勢分析

1. 美中緊張局勢延續，美國商務部突襲宣布，由於違反人權及威脅美國國家安全，新增 33 家中國企業和機構至美國實體清單，上周五 (5/22) 美股漲跌互見，終場美股四大指數漲跌幅 - 0.04% 至 + 0.63%，其中以費半數最為強勢，台積電 ADR 下跌 1.87%。

2. 量價及技術面：

（1）量能：量增下殺，短線上不利多方，後續上漲須量增，下跌須量縮。

（2）均線：下檔支撐為季線 (約 10,444 點) 附近，上檔壓力為前波高點 (約 11,039 點) 附近。

（3）技術指標：KD 再度向下死亡交叉，短線上須提防回測季線。

3. 櫃買指數下跌 0.65%，收在 144.15 點。短線支撐為 140 點附近，壓力為 147 點附近。

4. 觀盤重點：中美爭端越演越熱，全球股市再度遭遇壓力，台股上周五 (5/22) 加權指數一根中黑棒再度跌破年線，技術面型態上偏弱勢，有回測季線的壓力，加上美國對於華為禁售將擴大及月底 MSCI 季度調整等變數，操作上建議不追高靜待拉回量縮止穩後再挑選 Q1 季報成長股或下半年景氣回溫的產業逢低布局。選股方向可留意 CIS、設備檢測、生技、食品、高殖利率股。

5. 美國擴大封殺華為，嚴控使用美國設備與技術生產供貨，這波半導體「設備去美化」風潮，可望帶動國產化與非美系設備代理接單商機，2317 鴻海集團設備廠領頭衝，旗下 6196 帆宣、3413 京鼎掌握自製、非美系設備大廠代工或合作聯盟等優勢，有望搶頭香；2464 盟立、3178 公準、6640 均華等國產化業者也將沾光。

6.2330 台積電捲入美中科技戰，尤其美國商務部頒布新出口禁令，禁止採用美國製設備或相關軟體為華為生產晶片，對 2330 台積電帶來極大限制。供應鏈透露，美方對華為的新禁令恐打亂 2330 台積電接單和產能擴建節奏，若美方不鬆手，2330 台積電很可能在 7 月的法說會宣布下修今年全年資本支出。

7. 美國商務部出重拳獵殺華為，升級出口禁令，除 2330 台積電 5 月 15 日起停接華為旗下海思訂單，先前接單預估出貨到 9 月中，海思後段主要封測廠研判，真正影響要到今年第 4 季才會顯現，若美方不鬆綁，對承接海思後段封測的 3711 日月光投控子公司矽品，專業 IC 測試廠 2449 京元電、6257 矽格及 LCD 驅動 IC 封裝廠 6147 頎邦等，都將捲入風暴。

8. 新冠肺炎疫情重創全球高階智慧手機市場，供應鏈傳出，智慧手機龍頭三星上半年旗艦機 Galaxy S20 系列銷售狀況差，庫存滿手，近期已通知供應鏈暫停供料，目前先以消化庫存為主，不利 3008 大立光、3324 雙鴻、6230 超眾、3338 泰碩、6456GIS-KY 等協力廠。

