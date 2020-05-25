盤前財經大事搶先讀2020年05月25日

今日操盤前瞻

台灣 5 月工業生產

美股休市一日

法說會：台聚

股東會：雷笛克光學、安成生技、安盛生、昇陽半導體、瑞穎、森鉅

〈台股風向球〉兩大強權相爭不利大盤續攻 弱中透強個股崢嶸

過去一周台股虎頭蛇尾，周五大跌 197 點多方白忙一場，且高點 11021 點並未突破上一周高點，反映市場對兩岸關係、香港議題等不確定感加溫，加上美中緊張情勢加劇等壓力，不過，資金行情火熱盤勢弱中透強，仍有不少接棒演出的強勢股竄出，法人預料，本周仍是個股各自表現的。閱讀全文...

〈觀察〉美中角力升溫 赴美設廠成台積電不得不的選擇

美中角力持續升溫之際，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 宣布將在美國亞利桑那州建 5 奈米廠，即便面臨營運成本高昂、缺乏完整產業鏈等挑戰，但當台積電成為地緣策略家必爭之地，為了繼續作為「大家的代工廠」(Everyone’s Foundry)，赴美設廠成不得不跨出的一步。閱讀全文...

iPhone 今年將推四款旗艦機 傳燿華再獲訂單

5G 通訊將進入運轉，iPhone 供應鏈 PCB 廠透露，今年蘋果旗艦機預計將推 4 款機型，台廠包含欣興、華通、燿華與 TTM(美微)，都將分食相關訂單。其中，燿華 (2367-TW) 去年已接獲手機電源管理軟硬結合板訂單，傳出今年將打入 iPhone 12 供應鏈，不過獲分配比重待進一步確認，燿華主管則對此表示，無法評論。閱讀全文...

〈ETF 大講堂〉美股反攻 市場正在追那些 ETF？

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對經濟帶來了衝擊，在今年的 3 月 23 日，美國聯準會 (FED) 發表購債計畫，誓言購買美國公債、不動產抵押貸款證券的規模將足以讓金融市場穩定運作，確保政府和公司在經濟停擺時保持流動性。閱讀全文...

【邱志昌專欄】空頭仗勢來襲！！！

2020 年 5 月 22 日 (周五)，香港股市演出「黑色星期五」；由於同時在中國北京招開，全國人大會議開始審查「港版國安法」。原本每年於 3 月定期舉行的政協與人大會議，2020 年因 COVID-19 疫情影響拖延到 5 月。閱讀全文...