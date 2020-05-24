華為禁令影響 砷化鎵廠短期能見度降低

美商務部宣布將擴大華為禁令，未經核可下，禁止美國軟體及相關技術晶片供應商供貨給華為，衝擊砷化鎵等相關供應鏈，穩懋 (3105-TW)、宏捷科 (8086-TW)、全新 (2455-TW) 等後市都遭市場看空，業界人士表示，雖然短期能見度降低，但長期 5G 基礎建設、手機發展趨勢不變，砷化鎵廠中長期展望仍正向。

砷化鎵廠今年營運受新冠肺炎 (COVIID-19) 疫情影響，雖然廠商生產營運皆在台灣，在生產面影響不大，但下游廠商遍及中國、美國等地，因此短期仍見度受限，加上美國擴大華為禁令，不利廠商接單。

據了解，穩懋營收中直接或間接供貨華為比重約 10-20%，宏捷科也約有 5-10%，連帶上游供應商全新也受影響。

針對華為禁令升級，業界人士表示，新禁令內容仍不明朗，台廠後續接單影響仍待評估，但現有訂單不受影響，正常出貨、供應，將持續配合客戶調整，並檢視禁令內容因應後續生產營運調整。

展望今年，砷化鎵廠維持正向看法，看好 5G 手機滲透率提升、WiFi 6、VESCL 等成長動能，研調機構也並未下修今年 5G 手機滲透率，估將年增 16%，全年出貨達 2 億支，且規劃新產能計畫也未改變，穩懋第 2 季底將有 5000 片新產能開出。

另一方面，法人認為，台砷化鎵廠具有規模、良率優勢，雖然華為遭美國擴大封鎖，但中國其他品牌可能趁機擴大市占，為避開美中貿易爭端、提高去美化，相關訂單仍可望由穩懋、宏捷科接單，因此中長期而言，華為禁令對廠商影響有限。

穩懋第 2 季營收估將小幅衰退 3-5%，達 57-58 億元，毛利率則維持 40% 以上，宏捷科對第 2 季營運則審慎樂觀不看淡。